Bayer bleibt in Defensive

imago images / ZUMA Press US-Handelspackung des Pflanzengifts Roundup, dessen Wirkstoff im Verdacht steht, krebserregend zu sein

Die Bayer AG will die Akte Glyphosat schließen, das Kapitel jedoch nur juristisch, nicht aber ökonomisch hinter sich lassen. An der Vermarktung des von der Weltgesundheitsorganisation WHO als »wahrscheinlich krebserregend« eingestuften und meist unter dem Label »Roundup« vertriebenen Pflanzengifts hält der Multi fest. Deshalb war er in den Vergleichsverhandlungen mit Vertretern von Betroffenen gezwungen, nicht nur eine Lösung für die bisherigen, sondern auch eine für die noch zu erwartenden Schadensersatzansprüche Geschädigter zu finden – aus Bayer-Sicht am besten außergerichtlich. Die Ende Juni gefundene und mit viel medialem Rummel verbreitete Lösung stellte der zuständige Bundesrichter in Kalifornien nun in Zweifel.

Neben der Einrichtung eines Fonds für Geschädigte – den Bayer mit knapp elf Milliarden US-Dollar ausstatten muss – sieht die erzielte Vereinbarung mit Klägervertretern die Schaffung eines unabhängigen Wissenschaftsgremiums vor. Diesem »Class Science Panel« soll es nach Ansicht des Konzerns in Zukunft obliegen, über die krebserregenden Eigenschaften des Totalherbizids zu befinden und gegebenenfalls Zahlungen freizugeben.

Das Ziel der Konzernführung, die sich die Klagewelle mit der Übernahme des ursprünglichen US-Roundup-Herstellers Monsanto ins Haus geholt hatte, scheint klar: Diese Entscheidung, ob ein Mittel karzinogen ist, werde »anstelle von Jury-Verfahren wieder in die Hände sachkundiger Wissenschaftler gegeben«, freute sich das Bayer-Management noch in einer Erklärung nach dem Deal. Denn in den rund vier Jahren, die so etwas erfahrungsgemäß mindestens dauert, haben sich die Betroffenen in Geduld zu üben. »Mitglieder der Gruppe möglicher künftiger Kläger dürfen ihre Ansprüche bis zur Entscheidung des Wissenschaftsgremiums nicht weiter geltend machen und keinen Schadensersatz fordern«, erklärte das Unternehmen weiter. Für Bayer-Vorstand Liam Condon ist der Passus das Herzstück der Abmachung.

Die Absicht, künftigen Glyphosat-Opfern den Weg zu den Gerichten zu verbauen, stieß schon vor Beendigung der Vergleichsgespräche auf Kritik. Bundesrichter Vincent Chhabria, der das Mediationsverfahren angeregt hatte und das Ergebnis absegnen muss, legte nach und äußerte in einem vergangene Woche veröffentlichten Gerichtsdokument Zweifel an Bayers Versuch, den Glyphosat-Komplex auf diesem Wege zu beenden. Er sei nicht überzeugt davon, »ob es verfassungsgemäß (oder generell gesetzmäßig) wäre, die Entscheidung der Kausalitätsfrage (d. h. ob – und wenn ja, ab welcher Dosis – Roundup in der Lage ist, Krebs zu verursachen; Anm. J. P.) über Richter und Jurys hinweg an ein Gremium von Wissenschaftlern zu delegieren«. Die Vereinbarung sei diffus und unbestimmt. Dieser Umstand erschwere es den Geschädigten einzuschätzen, ob die von Bayer vorgeschlagenen Regelungen ihren Erwartungen entsprechen – so sie denn überhaupt von deren Existenz erfahren.

Der Leverkusener Multi hörte die Signale und zog den Antrag auf eine vorläufige Genehmigung des Übereinkommens zurück. Doch daran sollen lediglich »einige Anpassungen« vorgenommen werden. In der Sache selber kennt man kein Pardon: »Bayer steht weiter ausdrücklich zu einer Lösung, die sowohl die aktuellen Rechtsstreitigkeiten zu sinnvollen Bedingungen beilegt, als auch eine tragfähige Lösung enthält, um mögliche künftige Verfahren zu adressieren und beizulegen.«

Die konzernkritische Organisation »Coordination gegen Bayer-Gefahren« (CBG) sieht eine tragfähige Lösung hingegen nur darin, Glyphosat vom Markt zu nehmen. Dann käme es nämlich gar nicht erst zu neuen Erkrankungen und entsprechenden Schadensersatzforderungen, erklärte CGB nach Bekanntwerden der erheblichen Bedenken von Richter Chhabria. Und darüber hinaus gilt es nach Ansicht der CBG, das Mittel erst einmal in vollem Umfang justitiabel zu machen. Bislang hatten Geschädigte aus Lateinamerika, Asien und Europa überhaupt keine Möglichkeit, ihre Interessen vor einem Gericht zu vertreten.

Auf eine weitere Schlappe muss sich der Konzern womöglich auch vor dem »Europäischen Gerichtshof« (EuGH) einstellen. Am Donnerstag setzte der Generalanwalt beim EuGH in einem Rechtsstreit andere Akzente als die Vorinstanz. Die belgische Region Brüssel-Hauptstadt hatte nach erfolgter Zulassung des Mittels für die Jahre 2018 bis 2022 erfolglos vor dem EU-Gericht dagegen geklagt und Rechtsmittel eingelegt. Nun beschied das Gutachten des Generalanwalts, dass die Klage der Region zu Unrecht abgewiesen worden sei (Rechtssache C-352/19). Meist folgt das EuGH den Empfehlungen der Generalanwälte.