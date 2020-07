Das Netzwerk »Freiheit für alle politischen Gefangenen« Hamburg teilte am Donnerstag mit: Seit dem 15. Juli befindet sich Erdal Gökoglu im Hungerstreik!

Gökoglu solidarisiert sich mit dieser Aktion mit den eingesperrten Rechtsanwält*innen Ebru Timtik und Aytac Ünsal vom Istanbuler »Rechtsbüro des Volkes« (HHB), die sich seit über 190 beziehungsweise seit über 160 Tagen im Todesfasten befinden. Sie fordern ein gerechtes Verfahren. Beide wurden ohne jegliche materielle Beweise allein aufgrund von widersprüchlichen Aussagen eines Kronzeugen zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. (…)

Erdal ist Sozialist und wurde nach einem mehr als einjährigen Prozess im Juni 2020 vom Oberlandesgericht Hamburg gemäß Paragraph 129 b (Strafgesetzbuch, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, jW) zu fünf Jahren Knast verurteilt. Zwischen 1995 und 2001 war er in der Türkei eingesperrt und wurde dort mehrfach gefoltert. Seit einem Hungerstreik gegen die Isolationsfolter in den türkischen F-Typ-Gefängnissen im Jahr 2000 und einer folgenden Zwangsbehandlung in einem Krankenhaus leidet Erdal am Wernicke-Korsakow-Syndrom. Mehrmals musste der Hamburger Prozess, der am 7. Juni 2018 begann, aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands unterbrochen werden. In der Türkei war er 2001 für haftunfähig erklärt worden und floh nach seiner Entlassung nach Belgien. 2017 wurde er von dort auf Ersuchen der Bundesanwaltschaft in die BRD ausgeliefert.

Solidarität mit dem Hungerstreik von Erdal Gökoglu! Die Forderungen von Ebru Timtik und Aytac Ünsal müssen erfüllt werden!

ATTAC Deutschland meldete am Donnerstag: Gericht verkennt Bedeutung von Camps für Versammlungsrecht im Zusammenhang mit G-20-Protesten

Das Verwaltungsgericht Hamburg lässt die Verletzung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit durch die Stadt Hamburg und die Polizei während der G-20-Proteste 2017 ungerügt: Die Richter*innen der ersten Instanz haben am Mittwoch die Klage von ATTAC und weiteren Betroffenen gegen die zeitweilige Verhinderung und die Beschränkungen des Protestcamps im Altonaer Volkspark abgewiesen. ATTAC wird eine Berufung gegen das Urteil prüfen, sobald die Urteilsbegründung vorliegt.

Stadt und Polizei Hamburg hatten 2017 gemeinsam alles daran gesetzt, im gesamten Stadtgebiet auch außerhalb der 38 Quadratkilometer großen Versammlungsverbotszone Camps für angereiste Gipfelkritiker*innen zu verhindern. Dabei behaupteten sie, Schlaf- und Versorgungscamps stünden nicht unter dem Schutz von Artikel 8 des Grundgesetzes. (…)

Dirk Friedrichs vom bundesweiten ATTAC-Trägerkreis sagte zu dem Urteil: »(…) Wenn es wie in Hamburg eine solch riesige Versammlungsverbotszone gibt, dann muss man sich bei jeder Entscheidung besonders überlegen, wie man das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit außerhalb dieser Zone gewährleisten kann. Dazu gehören auch Orte zum Essen und Schlafen für Teilnehmer*innen mehrtägiger Proteste. Doch dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz und G-20-Einsatzleiter Hartmut Dudde ging es 2017 offenkundig weniger um den Schutz der Staatsgäste als darum, den demokratischen Protest gegen die G 20 klein zu halten. Ein solcher Angriff auf politische Grundrechte wie 2017 in Hamburg darf sich nicht wiederholen. Darum darf dieses Urteil so nicht stehenbleiben.«