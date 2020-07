US-Präsident wechselt Wahlkampfmanager

Washington. US-Präsident Donald Trump setzt wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl auf einen neuen Wahlkampfmanager. Künftig werde Bill Stepien seinen Wahlkampf leiten, teilte Trump am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit. Stepien war bislang Stellvertreter von Brad Parscale, der auf seinen ursprünglichen Posten als Leiter der digitalen Kampagne zurückkehren werde, kündigte Trump an. Der Präsident liegt derzeit in Umfragen hinter seinem demokratischen Herausforderer Joseph Biden. (AFP/jW)