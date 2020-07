USA: Familie von George Floyd reicht Klage ein

Minneapolis. Die Familie des bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd hat Klage gegen die US-Stadt Minneapolis und die vier beteiligten Polizisten wegen widerrechtlicher Tötung eingereicht. »Während ganz Amerika mit der öffentlichen Gesundheitskrise der Coronaviruspandemie zu kämpfen hat, muss sich das schwarze Amerika mit einer weiteren Pandemie der Polizeibrutalität auseinandersetzen«, sagte Anwalt Benjamin Crump am Mittwoch (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in Minneapolis. Am 25. Mai hatte ein Polizist dem 46jährigen Floyd, der auf dem Bauch lag, knapp neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt. (AFP/jW)