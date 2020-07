»Nord Stream 2«: USA drohen mit Sanktionen

Washington. Die USA haben neue Sanktionen gegen den Bau der Ostseepipeline »Nord Stream 2« angedroht. US-Außenminister Michael Pompeo kündigte am Mittwoch (Ortszeit) an, ein Sanktionsgesetz aus dem Jahr 2017 auf das Pipelineprojekt auszuweiten. Das sei eine »klare Warnung« an Unternehmen, die an dem Projekt beteiligt sind. Die USA hatten bereits in der Vergangenheit versucht, eine Fertigstellung von »Nord Stream 2« mit Sanktionen zu verhindern. Das neue Vorhaben ermöglicht Strafmaßnahmen unter anderem gegen Unternehmen, die Geschäfte mit Russland, aber auch Staaten wie dem Iran und Nordkorea machen. (AFP/jW)