Kämpfe im Kaukasus halten an

Jerewan. An der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien sind am Donnerstag erneut Gefechte zwischen den beiden Ländern ausgebrochen. Die aserbaidschanische Armee beschieße seit dem frühen Morgen an der nördlichen Grenze »armenische Dörfer mit Mörsergranaten und Haubitzen«, erklärte das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte hingegen mit, die Kämpfe nahe der Grenze seien ausgebrochen, nachdem die Armenier »aserbaidschanische Dörfer mit großkalibrigen Waffen« beschossen hätten. In den vorangegangenen Tagen hatte es wiederholt Gefechte zwischen der aserbaidschanischen und der armenischen Armee gegeben.(AFP/jW)