»NSU 2.0«: Neue Drohmails eingegangen

Frankfurt am Main. In Hessen sind weitere mit »NSU 2.0« gezeichnete Morddrohungen gegen linke Politikerinnen aufgetaucht. Die Schreiben seien an einen größeren Empfängerkreis gesendet worden und ähnlich formuliert wie die vorherigen, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag. Demnach gingen die Mails am Dienstag ein. Wer von den Drohungen konkret betroffen war und wie viele Empfängerinnen es gab, sagte die Sprecherin nicht. In den vergangenen Wochen waren Morddrohungen gegen sechs Frauen des öffentlichen Lebens bekanntgeworden. (AFP/jW)