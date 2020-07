Metaller zeigen Rückgrat

Paul Zinken/dpa Fusionen enden oft mit Standortschließungen – Bombardier-Beschäftigte kämpfen für Werkserhalt (Hennigsdorf, 16.7.2020)

Metaller machen mobil. Sie haben allen Grund dazu: Vor fünf Monaten beschlossen der französische Zughersteller Alstom und sein kanadischer Konkurrent Bombardier ihre Fusion. Zwei Schwergewichte, die nun zum zweitgrößten Konzern ihrer Branche werden wollen. Was der Zusammenschluss für die Beschäftigten bedeutet, ist bislang unklar. Die wollen endlich Klarheit, protestierten am Donnerstag mit einem Aktionstag – europaweit. Hierzulande hatte die IG Metall (IGM) zu den Protesten aufgerufen.

Die Fusion indes steht unter einem Vorbehalt: Die sogenannten EU-Wettbewerbshüter müssen ihr Okay geben. Um denen die Entscheidung zu erleichtern, gingen die Konzernbosse in Vorleistung, wollen Werke abstoßen. Besonders betroffen ist der Produktionsstandort in Hennigsdorf, nordwestlich von Berlin. Der soll mit seinen rund 2.000 Stammbeschäftigten verkauft werden. »Bei der Bombardier-Belegschaft ist fünf Monate nach der Übernahmeankündigung durch Alstom die Unsicherheit immer noch sehr groß«, teilte die IGM am Donnerstag in einer Stellungnahme mit. Die Forderungen an die Unternehmensleitungen von Bombardier und Alstom: Standortsicherung und Beschäftigungsgarantie.

Der Aktionstag wurde unterschiedlich organisiert, je nach Standort und coronabedingten Auflagen. In Hennigsdorf etwa zogen die Arbeiter vor die Werkstore: »Wir waren viele, mindestens 350«, sagte Stefanie Jahn, Erste Bevollmächtigte der IG-Metall-Geschäftsstelle Oranienburg-Potsdam, am Donnerstag jW. Da in Brandenburg längst Urlaubszeit ist, seien Hunderte Protestierende ein »voller Erfolg«, so Jahn. Weiter sagte sie: »Wir haben Flagge gezeigt, sind rausgegangen, haben Öffentlichkeit hergestellt.« Klare Signale, dass die Kollegen nicht resigniert seien, betonte Jahn.

Unterdessen dreht sich das Personalkarussell im Konzern: Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Bombardier-Transportation-Chef, Michael Fohrer, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen hat. Fohrer führte »persönliche Karrierechancen« außerhalb des Unternehmens an, wie es in einer Bombardier-Mitteilung am Mittwoch hieß. Kommissarischer Nachfolger ist Marco Michel.

Der Neue ging schon mal auf Tuchfühlung mit der Belegschaft, sondierte die Situation vor Ort beim Aktionstag. »Das ist durchaus bemerkenswert«, sagte Gewerkschafterin Jahn. Zumal Michel auf der Rednerbühne versichert haben soll, sich »mit aller Kraft für einen Arbeitsplatzerhalt« einsetzen zu wollen, so Jahn.

Neben den Protesten in Hennigsdorf fanden im Osten Aktionen an den Bombardier-Standorten in Bautzen und Görlitz statt. Metaller verteilten Flugblätter, führten Bereichsversammlungen durch. »Wir sind im Gegensatz zu sonst aktuell nur am Rande betroffen«, sagte Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostsachsen, am Donnerstag im jW-Gespräch. Dessen ungeachtet seien die ostsächsischen Kollegen mit den Beschäftigten in Hennigsdorf solidarisch. »Wir haben einen hohen Organisationsgrad, können kräftig mobilisieren.«

Der Ausgang der Fusionspläne ist offen. Alstom scheiterte bereits mit dem Versuch, die Zugsparte von Siemens zu übernehmen. In den kommenden Tagen wird mit der Entscheidung der »EU-Wettbewerbshüter« zum Deal zwischen Alstom und Bombardier gerechnet. Rechnen dürfen die Hennigsdorfer Metaller auf die Unterstützung ihrer Kollegen in Ostsachsen – Otto: »Im Kampf für unsere Kollegen an anderen Standorten sind wir vorne dabei, wie immer.«