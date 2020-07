Rückzug aus der Fläche

Alessia Pierdomenico/REUTERS BBC-Zentrale in London: Auch beim britischen Leitmedium ist Jobkahlschlag angesagt

Covid-19 sorgt in allen Branchen Großbritanniens für Jobverluste. Auch bei den Medien. Am 7. Juli verkündete der Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Reach PLC, vormals »Trinity Mirror«, den Abbau von 550 Arbeitsplätzen. Das sind laut einem Artikel des Branchenfachblatts Press Gazette vom 7. Juli zwölf Prozent aller Stellen im Konzern. Reach gibt unter anderem die der Labour-Partei nahestehenden Tageszeitungen Daily Mirror, Sunday Mirror sowie Daily bzw. Sunday Express heraus. Auch zahlreiche Lokal- und Regionalzeitungen in England und Wales gehören zum Portfolio, darunter die Manchester Evening News und die Birmingham Mail. Insgesamt beschäftigt der Konzern fast 2.600 Journalisten bei 150 nationalen und regionalen Titeln.

Jetzt sollen 35 Millionen Pfund (gut 39 Millionen Euro) »eingespart« werden, denn das Jahr sei bislang überdurchschnittlich schlecht gewesen. Im zweiten Quartal 2020 machte die Aktiengesllschaft Reach rund ein Viertel mehr Verlust als im Vorjahr. Man habe innerhalb von drei Monaten so viel verloren wie normalerweise in drei Jahren, zitiert Press Gazette aus einem Brief der Konzernleitung an die Beschäftigten. Darin wird außerdem eine Zentralisierung des Redaktionsbetriebs angekündigt. Das »Herz der Transformation« sei die »Herstellung einer einzigen redaktionellen Abteilung anstatt der derzeitigen nationalen und regionalen« Aufsplitterung. Zentrale und regionale Teams sollen demnach »sowohl im Print- als auch im Digitalbereich« zusammengeführt werden. Im Anzeigensektor soll eine digitale Selbstbedienungsplattform für mittlere und kleinere Anzeigenkunden geschaffen werden, verkündete das Unternehmen in einer Mitteilung. Für die Kundenbindung will man in eine »automatisierte Webseite zur Aggregation von Lokalnachrichten« investieren.

Die Nachricht vom Jobabbau bei der Reach kommt nur wenige Tage nach der Ankündigung der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt BBC, die allein in England 450 Stellen streichen möchte. In Schottland, Wales und Nordirland plant sie, weitere 150 Stellen zu vernichten, so die Journalistengewerkschaft NUJ am 2. Juli. Davon sei der Nachrichtenjournalismus überproportional betroffen. Die Coronapandemie verursachte bei der BBC Einnahmeverluste in Höhe von 125 Millionen Pfund, was der Staatssender nun auf Kosten der Beschäftigten zu kompensieren versucht.

Der Jobkahlschlag bei BBC und Reach belegt den fortgesetzten Rückzug des bürgerlichen britischen Journalismus aus der Fläche. Das lässt sich am Beispiel der mit Autonomierechten ausgestatteten Region Wales festmachen. Hier sollen 90 Stellen bei Reach-Lokaltiteln wie der Western Post oder dem South Wales Echo wegfallen. Wurden redaktionelle, den Landesteil betreffende Lokalnachrichten bislang von zentralen Redaktionen in Wales betreut, ist nun nach NUJ-Angaben eine Verschmelzung mit den Zentralredaktionen in den englischen Regionen Midlands, Cheshire und Lincolnshire geplant. Außerdem sollen in Wales beheimatete Lokaljournalisten zukünftig den in London befindlichen nationalen Titeln zuarbeiten.

In einem an alle walisischen Abgeordneten des britischen Unterhauses sowie des Regionalparlaments adressierten offenen Brief warnt die NUJ vor den Konsequenzen. Darin heißt es: »Unausweichlich werden dadurch die Wales betreffenden Inhalte verwässert. So könnten zum Beispiel bald Berichte über Gesundheits- und Bildungsthemen veröffentlicht werden, welche aufgrund von Autonomieregelungen keine Relevanz für Wales haben. Das würde unter den Lesern eine zusätzliche Verwirrung darüber schaffen, welche Teile des britischen Regierungswesens für öffentliche Dienstleistungen in Wales zuständig sind.«

Während bürgerliche Medien abbauen, expandieren die der politischen Linken. So verkündete am 10. Juli Ronan Burtenshaw, Chefredakteur des dem linken Flügel der britischen Gewerkschaftsbewegung und der Labour-Partei nahestehenden Monatsmagazins Tribune, bald auf eine wöchentliche Erscheinungsweise umstellen zu wollen.

Am 12. Juli veröffentlichte das Magazin auf seiner Homepage außerdem einen Meinungsbeitrag einer anonymen Lokaljournalistin. Die schlug darin Formen des Gemeineigentums sowie die Bildung von Genossenschaften als alternative Modelle für den Lokaljournalismus vor. Genossenschaftlich organisierte Lokalmedien wie die schottische Onlinezeitung The ferret würden sehr gut funktionieren und seien nachahmenswert, so die Journalistin.