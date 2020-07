»In seiner ganzen blutigen Wirklichkeit«

Walter Klein/Suc-cession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn, 2019 Künder des Todes: Pablo Picasso, »Stilleben mit Stierschädel«, 5. April 1942

Knapp 70 Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Illustrationen sind unter dem dürren Titel »Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945« seit kurzem wieder im Düsseldorfer K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zu sehen. Der Besuch lohnt. Die Auswahl ist zwar klein – Picasso schuf in jener Zeit etwa 2.200 Werke – und die Arbeiten zeigen Faschismus, Besatzung oder Vernichtung höchstens indirekt; ihr Gegenstand sind oft Alltagsszenen bis hin zu Stilleben. Und doch, so sahen es die Zeitgenossen insbesondere der Résistance, erzählen sie von ungeheuerlichen Verbrechen und vom Widerstand. Da ist zum Beispiel die »Vogelfangende Katze« aus dem April 1939 – der Spanische Krieg war soeben von Franco für beendet erklärt worden – und Picasso malt ein monströses, steifes Vieh mit blutig zerrissenem Vogel zwischen den Zähnen. Da schwingt Sarkasmus mit. Nach der Kapitulation Frankreichs sagt Picasso einem Freund: »Wenn du’s recht bedenkst, wirst du feststellen, dass sie im Grunde recht blöd sind. So viele Truppen, so viele Maschinen, solch eine Kraft und so viel Getöse, um bis hierher zu kommen … Dafür haben wir, ohne uns vom Fleck zu rühren, schon vor langer Zeit Berlin eingenommen, und ich glaube nicht, dass sie uns daraus vertreiben können.«

Es geht weiter mit zahlreichen Frauenporträts, in Wirklichkeit brutal deformierten Menschenbildern. Beispiel: Die »Frau mit blauem Hut« vom 3. Oktober 1939, da tobt der Krieg seit einem Monat. Sie trägt eine Art Rüssel und hat auf dem Kopf ein metallisches Schiffsgebilde. Auf den 4. Oktober 1939 ist ein »Abgezogener Schafschädel« datiert – ein Motiv, das Picasso bis 1945 immer wieder aufgreift. Etwa im April 1942, als die Nachricht vom Tod eines Jugendfreundes kommt und er das »Stilleben mit Stierschädel« malt. Kurz danach entsteht »Das Ständchen«, für damalige Betrachter Ausdruck für Besatzerterror, das von Folter und Tod kündet.

»Sein« Kriegsbild hatte Picasso 1937 mit »Guernica« gemalt. Der Spanische Krieg war für ihn nicht Vorspiel, sondern Beginn der epochalen Katastrophe. Erst im Winter 1944/1945 entsteht mit »Das Leichenhaus«, das in Düsseldorf nicht zu sehen ist, wieder ein direkter Kommentar zur Gegenwart: Picasso hat von den Bergen an Toten erfahren, die in deutschen Konzentrationslagern gefunden wurden.

Im französischen Grenoble, wo die in deutsch-französischer Zusammenarbeit entstandene Ausstellung im Herbst 2019 zu sehen war, trug sie den Titel »Picasso. Au cœur des ténèbres«, was mit »Im Herzen der Finsternis« übersetzt werden kann. Im Katalog wird der Schriftsteller Michel Leiris zitiert, ein Freund des Malers: »Der Mensch in den Gemälden Picassos, das ist der Mensch von heute in seiner ganzen blutigen Wirklichkeit: zu einer zerrissenen Epoche passt diese zerrissene Malerei.«

Der 1940 längst weltberühmte Maler geht nicht in den Widerstand, er verkörpert ihn. Bleibt trotz Gefahr in Frankreich, in Paris und nennt das Trägheit, nicht Mut: »Ich glaube, dass ich lieber hier sein will. Und ich werde bleiben, was immer es kostet.« Der wirkliche Hintergrund: Im März 1939 fällt Madrid in die Hände Francos, und der Spanier Picasso ist von da an unerwünschter, von Ausweisung bedrohter Ausländer. Sein Antrag auf einen französischen Pass wird im Frühjahr 1940 abgelehnt, man arbeitet bereits mit der Gestapo zusammen, bevor die Kapitulationsurkunde unterzeichnet ist. Die Nazis hatten Picasso für »entartet« erklärt. Das bedeutet unter der Besatzung Ausstellungs- und Publikationsverbot, dennoch gibt es kleine Werkschauen. 1942 lässt Picasso den Besatzungsoffizier Ernst Jünger ins Atelier. Als der deutsche Botschafter Otto Abetz, dem er eine Reproduktion von »Guernica« zeigt, fragt, ob er das gemacht habe, antwortet Picasso: »Nein, Sie!«

Das Bild selbst hatte er auf die Reise nach Großbritannien und in die USA geschickt, um Geld für die spanische Republik zu sammeln. Ab November 1939 zieht die Ausstellung »Picasso: Vierzig Jahre seiner Kunst« mit sensationellem Erfolg durch Großstädte der Vereinigten Staaten. Jahrzehnte nach Kriegsende behauptet einer von Hitlers Lieblingskünstlern, Arno Breker, er habe »die Hand über Picasso gehalten«, als Kollaborateure diesen 1942 mit dem Vorwurf angriffen, er habe die französischen Kunst zerstört.

In den Augen seiner Freunde waren Picassos Arbeiten der Kriegsjahre die Kunst der Résistance, seine Gegner griffen noch 1944 seine Werke auch tätlich an. Nach der Befreiung im August drängten sich Besucher in Picassos Atelier und ab 5. Oktober 1944 im Herbstsalon, in dem er mit 79 Gemälden und Grafiken vertreten war. Am Tag zuvor war er unter großem Aufsehen der Kommunistischen Partei beigetreten, dem »Parti des fusillés – der Partei der Erschossenen«: das »logische Ergebnis meines ganzen Lebens, meines ganzen Werks«. Trotz aller Spannungen wird er die Partei bis zu seinem Tod nicht verlassen. Im Katalog der Düsseldorfer Ausstellung ist ein Faksimile eines Titelblatts der L’Humanité wiedergegeben. Auf ihm findet man den Bericht über Picassos Mitgliedschaft und eine Abbildung seiner Skulptur »Mann mit Schaf« aus dem Jahr 1943 – André Malraux nennt sie »das Guernica der Bildhauerkunst«. Picassos berühmteste Skulptur ist nicht nur ein Symbol des Widerstands, ein Kommentar zur Deportation der Juden, sondern auch ein ästhetischer, auf klassische Formensprache gestützter, fragiler Gegenentwurf zu den aufgepumpten Edelgermanen Brekers, der 1942 in Paris mit großem Trara ausgestellt hatte. Politische Avantgarde gegen Ästhetisierung des Politischen, genauer: gegen die des Verbrechens. In Düsseldorf sind leider nur Vorstudien zur Skulptur und Fotografien zu sehen.

Die Ausstellung ist chronologisch geordnet, die Auswahl wie gesagt schmal. Aber der außergewöhnlich großzügig ausgestattete Katalog entschädigt. Er liefert Kontext, Kommentare zu den Werken und enthält neben Autorenbeiträgen vor allem eine umfangreiche biographische und politische Zeittafel mit Werken, Korrespondenzen und zahlreichen Fotografien von Größen ihres Fachs – Brassaï, Robert Capa, Robert ­Doisneau, Lee Miller, Henri Cartier-Bresson und Dora Maar, Picassos Geliebte und Modell.

Mehrfach wird im Katalog eine Äußerung des Malers zitiert, er habe den Krieg zwar nicht gemalt, sei aber »sicher, dass der Krieg Eingang genommen hat in meine Bilder«. Das bestätigt sich hier. Auf die bisher bedrohlichste Lage der Menschheit fand Picasso eine künstlerische Antwort. Sie wirkt auch nach 75 und mehr Jahren wie an einer Schmerzgrenze.