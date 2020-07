Gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn: Offener Brief

Das Bündnis »Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« Berlin schrieb am Mittwoch einen »offenen Brief an die verantwortlichen Politkerinnen und Politiker«:

Wir machen uns große Sorgen um den sozialen Frieden in unserer Stadt. Das Jugendzentrum Potse, das anarcha-queerfeministische Hausprojekt Liebig 34, das Neuköllner Kneipenkollektiv Syndikat und ebenso das Kollektiv der Kreuzberger Kollektivkneipe Meuterei stehen unmittelbar vor der Zwangsräumung.

Koalitionsvereinbarung 2016: »Berlin gemeinsam gestalten. Solidarisch, nachhaltig, weltoffen. Wir wollen Brücken bauen, wo Zerrissenheit unser Gemeinwesen gefährdet. Gerechtigkeit, Toleranz, Solidarität …– diese Orientierung bildet den Kompass für unsere gemeinsame Politik.«

Wir fragen: Hat man euch den Kompass geklaut? Einem selbstverwalteten queerfeministischen Hausprojekt wird der Lebensort genommen – weltoffen? Die Räume des seit über 40 Jahren bestehenden freien Jugendzentrums verkauft die öffentliche Hand an private Investoren. Den Jugendlichen werden lediglich Ersatzräume zur stillen Nutzung (ohne Geräuschabsonderung, jW) angeboten. (…) »Weltoffenheit, Respekt vor der Unterschiedlichkeit der Lebensweisen verleihen Berlin ein einzigartiges Flair« (Koalitionsvereinbarung). Schöne Worte und die reale Gefahr, dass es zu nachhaltigen, gewaltsamen Brüchen kommt. Die Zerstörung von Lebensraum ist Gewalt. »Das Grundgesetz der Gewalt lautet: Recht ist, was wir tun. Und was die andern tun, ist Gewalt« (der Dichter Erich Fried).

Wir rufen die verantwortlichen Politkerinnen und Politiker auf, stoppen Sie die Gewalt der Spekulanten, stoppen Sie die Zerstörung des sozialen Friedens in unserer Stadt.

Die Linke. Liste Oberhausen forderte am Mittwoch eine unabhängige Beschwerdestelle für die Ruhrgebietsstadt:

Zu Recht wird seit Wochen über strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei in Deutschland diskutiert. (…) Auch hierzulande melden sich immer wieder Migrant*innen zu Wort, die von Polizeibeamt*innen beleidigt oder teils schwer verletzt wurden. Allein im Ruhrgebiet hat es in den letzten Monaten mehrere äußerst fragwürdige Polizeieinsätze gegeben, bei denen Migrant*innen verletzt wurden oder zu Tode kamen. Eine besonders umstrittene Methode polizeilicher Ermittlungen ist das »Racial Profiling«, welches offiziell untersagt ist. (…)

Hierzu erklärt Yusuf Karacelik, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Liste: »Es bleibt festzustellen, dass es in der deutschen Polizei eindeutig ein Rassismusproblem gibt. Es vergeht aktuell kein Tag ohne neue Enthüllungen von rechten Strukturen in den Polizeibehörden. Nehmen wir allein die Bedrohungen gegen unsere hessische Landtagsabgeordnete Janine Wissler, die aus dem Polizeiapparat stammen. Oder die absurde Ankündigung des Stuttgarter Polizeipräsidenten, Stammbaumforschungen über vermeintliche Straftäter*innen anstellen zu wollen. Braucht es noch mehr Belege? Ich glaube, Horst Seehofer hat die Studie verhindert, weil er das Resultat fürchtet. Ich (…) fordere die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle angesichts von rassistischer Polizeigewalt und Diskriminierung. Denn das Problem liegt auf der Hand: An wen sollte ich mich denn wenden, wenn es die Polizei wäre, die mich angegriffen hätte? (…)«