Der Sumpf im Sumpf

Norbert Försterling/dpa Polizisten gedenken am 24. April 2017 ihrer zehn Jahre zuvor ermordeten Kollegin Michèle Kiesewetter in ihrem Heimatort Böblingen

Als im Jahr 2011 bekannt wurde, dass die Ermordung der jungen Polizistin Michèle Kiesewetter vier Jahre zuvor auf das Konto von Neonazis gegangen war, schien diese – der Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrundes« (NSU) geschuldete – Erkenntnis zu bestätigen, was offizielle Stellen immer behauptet hatten: Extreme Rechte wie Linke einten sich im Hass auf die Staatsmacht, die »freiheitlich demokratische Grundordnung« würde von diesen Rändern der Gesellschaft gleichermaßen unter Feuer genommen. Das Motiv: Nichtanerkennung des – von Beamten verkörperten – Gewaltmonopols.

Nun ist am Polizistenmord von Heilbronn, der als zehnte Tat des NSU gewertet wird, bis heute vieles unklar, darunter auch, wer geschossen hat. Und selbst, wenn der Täter nicht unter den bekannten NSU-Mitgliedern zu suchen ist, muss Michèle Kiesewetter zu den Opfern rechten Terrors in der BRD gezählt werden. Doch wenn die Lesart des Falles, wie vom Oberlandesgericht München amtlich festgeschrieben, tatsächlich falsch sein sollte, dann ist die Wahrheit vielleicht noch schlimmer. Kollegen Kiesewetters, deutsche Beamte und Ku-Klux-Klan-Leute, könnten involviert sein. Am rechten »Rand« der Gesellschaft – steht da schon die Polizei?

Die Geschehnisse um die »NSU 2.0«-Drohbriefe in Hessen, die zum Rücktritt des Polizeipräsidenten geführt haben, erlauben einen Blick in diesen Abgrund: Neonazizellen in Dienststellen, die die Werkzeuge ihres Repressionsorgans zur Ausspitzelung politischer Gegner und missliebiger Staatsbürger nutzen. Jahrelange vergebliche Suche nach den Tätern, was zumindest auf klammheimliche Deckung durch Kollegen hindeutet. Ein Korpsgeist, ein Feindbild: alles »Fremde«, Linke, Weibliche. Ein Sumpf, der einem angst und bange machen muss, denn dort werden Uniform und Dienstwaffe getragen.

Die Polizei ist nun einmal keine Organisation, die eine technische Aufgabe zu erledigen hätte, wie etwa die Feuerwehr, die ihre Brände überall gleich löscht, unabhängig von Staatsapparat und Gesellschaftsordnung. Die eigentliche Funktion der Polizei, die Durchsetzung des Gewaltmonopols, macht sie zum Instrument der herrschenden Klasse. Schon die Frage, welche Teile der kapitalistischen Wirtschaft als legal und welche als organisierte Kriminalität einzustufen sind, ist eine rein politische. Erst recht gilt dies, wenn es gegen weltanschauliche Gegner geht oder gegen alle, die staatlicherseits als Feind markiert wurden.

Polizisten, die als »NSU 2.0« auftreten, der Selbstbezeichnung der mutmaßlichen Mörder ihrer Kollegin: Das sollte weniger überraschen als daran erinnern, dass wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Der deutsche bürgerliche Staat hat sein Gewaltmonopol noch nie, nicht ein einziges Mal, wirklich gegen rechts verteidigt. Es wird immer auf Linke, auf Revolutionäre geschossen, auf Streikende und Flüchtlinge. Die Nazis aber werden zu Hilfspolizisten gemacht.