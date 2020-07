Podemos im freien Fall

imago images/Agencia EFE

Die heftigen Wahlschlappen von »Unidas Podemos« (UP) bei den Regionalwahlen in Galicien und im Baskenland am vergangenen Wochenende zeigen, wie schlecht es mittlerweile um das spanische Linksbündnis bestellt ist. In Galicien, wo die Liste »Galicia en Común« noch 2016 als stärkste Oppositionskraft ins Parlament einziehen konnte, ging der UP-Ableger dieses Mal leer aus. Im Baskenland verlor »Elkarrekin Podemos« fünf der zuvor elf Sitze im Regionalparlament.

Seit dem 13. Januar bildet »Unidas Podemos« mit dem sozialdemokratischen PSOE die Zentralregierung in Madrid. Das Linksbündnis besteht aus »Izquierda Unida« (»Vereinigte Linke«, IU) sowie der Partei »Podemos« (»Wir können«). Trotz der schlechten Ergebnisse äußerte sich deren Vorsitzender, Pablo Iglesias, bislang nur per Twitter. Noch am Wahlabend hatte er erklärt, nun müsse eine »tiefgehende Selbstkritik folgen, so dass aus den offensichtlich begangenen Fehlern gelernt werden kann«.

Sein früherer Mitstreiter, der Mitbegründer von Podemos Íñigo Errejón, erklärte ebenfalls über den Kurznachrichtendienst, »Podemos existiert nicht mehr. Heute existiert etwas, das UP heißt und die Wahlergebnisse der früheren IU einfährt«. Errejón hatte im September des vergangenen Jahres für die erste große Spaltung von Podemos gesorgt, als er die Partei »Más País« (mehr Land) gründete. Zu einem zweiten großen Bruch kam es Anfang des Jahres in Andalusien. Im Februar verließen die damalige Parteichefin Ángela Aguilera sowie mehrere Regionalabgeordnete, die der Strömung »Izquierda Anticapitalista« (»Antikapitalistische Linke«) angehören, Podemos wegen Differenzen mit der Parteiführung in Madrid.

Am 10. Juli erklärte Verbraucherschutzminister und IU-Vorsitzender Alberto Garzón gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press, er bedauere, dass Izquierda Anticapitalista sich von Podemos abgespalten habe: »Die Fragmentierung der Linken ist ein Fehler.« Auch nach den Wahlniederlagen vom Wochenende sahen die führenden Vertreter der »Vereinigten Linken« keinen Anlass, die Wahlkoalition mit Podemos in Frage zu stellen. In einer Erklärung heißt es, dass bei früheren Wahlen, bei denen die beiden Kräfte unabhängig voneinander zur Abstimmung angetreten waren, auch keine besseren Ergebnisse erreicht wurden. Vielmehr liege der Grund für das schlechte Abschneiden im Baskenland sowie in Galicien in der »fehlenden territorialen Verankerung« des Linksbündnisses sowie den »Bildern von internen Streitigkeiten der letzten Jahre, die die Glaubwürdigkeit des Projekts untergraben«.

Podemos war 2014 aus der letzten großen Protestwelle in Spanien hervorgegangen. Bei der Wahl zum EU-Parlament 2014 erreichte die Partei aus dem Stand fast acht Prozent der Stimmen, im Dezember 2015 holte sie mit 5,2 Millionen Stimmen ihr bestes Ergebnis bei einer spanischen Parlamentswahl und gewann 69 der insgesamt 150 Mandate. Da in der Folge jedoch keine Regierung zustande kam, wurde die Abstimmung wiederholt. Podemos trat sechs Monate später das erste Mal im Bündnis mit der Vereinigten Linken an. Trotzdem verloren beide Formationen gemeinsam rund eine Million Stimmen. Im vergangenen Dezember fuhr Unidas Podemos das vorerst schlechteste Ergebnis ein. Trotzdem – oder gerade wegen des schwachen Abschneidens – ging der PSOE eine Koalitionsregierung mit dem Linksbündnis ein.