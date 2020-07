Reiche noch reicher

imago images/Rupert Oberhäuser Luxusshopping: Die, die Vermögen haben, gönnen sich schon mal eine Yacht (Düsseldorf, 20.1.2020)

Die Vermögen hierzulande sind ungleich verteilt; über das aktuelle Ausmaß wusste man bisher aber relativ wenig. Am Mittwoch hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine Studie vorgelegt, die etwas mehr Licht ins dunkel bringen soll. Ein Prozent der Erwachsenen in Deutschland verfügt demnach über 35 Prozent des gesamten Vermögens im Land – bisher hatte man diesen Anteil auf 22 Prozent geschätzt.

Seit die Vermögenssteuer im Jahr 1997 ausgesetzt und im Jahr 2009 die Abgeltungssteuer eingeführt wurde, waren die Reichenvermögen statistisch nicht erfasst worden. Zudem waren die Millionäre in Bevölkerungsbefragungen kaum vertreten, weil sie seltener bereit waren, sich zu ihrem Vermögen interviewen zu lassen. Den Wissenschaftlern des DIW ist es nun in einer dreijährigen Recherche gelungen, diese Wissenslücke zu verkleinern.

Insgesamt 1.956 Haushalte nahmen an der Studie teil, darunter 881 mit einem Nettovermögen von mehr als einer Million Euro. Die Wissenschaftler fragten nicht nur nach der Höhe des Vermögens und wie es sich zusammensetzt. Gefragt wurde auch, wie zufrieden die Personen mit ihrem Leben, ihrer Gesundheit und ihrer Freizeit sind. Auf Basis der Antworten wurde dann ein Gesamtbild erstellt.

Das Ergebnis überrascht nicht, der Reichtum ist eindeutig verteilt: Die oberen zehn Prozent besitzen gut zwei Drittel des Nettovermögens, also des Bruttovermögens nach Abzug der Schulden. Zuvor war man von knapp 59 Prozent ausgegangen. 0,1 Prozent der Gesellschaft besitzen ein Fünftel aller Vermögenswerte. Etwa 1,5 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland besitzen ein Nettovermögen von mindestens einer Million Euro. »Es handelt sich überdurchschnittlich oft um Männer, die älter, besser gebildet, selbständig und zufriedener mit ihrem Leben sind«, heißt es beim DIW. Die Hälfte der Bevölkerung hat dagegen kein oder nur ein geringes Vermögen von bis zu 22.800 Euro; im Durchschnitt beträgt das Nettovermögen in dieser Gruppe lediglich rund 3.700 Euro.

Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland schlecht ab, heißt es in der Studie. Das gängige Maß, die Ungleichheit der Vermögensverteilung zu messen, ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Dieser liegt zwischen null und eins. Würde er null betragen, so gäbe es keine Ungleichheit; betrüge er eins, so wäre sämtliches Vermögen bei einem einzelnen konzentriert. Nach der nun vorgelegten Berechnung beträgt er für die Bundesrepublik 0,83. Zuvor war man von einem Wert bei 0,78 ausgegangen.

Die DIW-Autoren diskutieren in ihrer Studie auch Maßnahmen, wie die Ungleichheit verringert werden kann. Dabei stellen sie ganz kapitalnah klar: Die hohen Vermögen sollen auf keinen Fall angetastet werden; eine Vermögenssteuer lehnen sie vehement ab, obwohl diese die ungleiche Entwicklung gebremst hatte. Reiche hätten ihr Geld oftmals in Unternehmensanteilen und Immobilien angelegt, so dass deren Vermögen produktiv genutzt würden und anderen Menschen zugutekämen, behauptete das DIW.

In erster Linie kommen sie aber den Reichen selbst zugute, denn diese Vermögen können beispielsweise in Form von Aktiendividenden wieder Quellen von erheblichen Einkommen sein.

Den Retter in der Not sehen die Studienautoren im Staat; dieser solle dafür sorgen, dass auch die Ärmeren Vermögen aufbauen könnten. Dazu solle die staatlich geförderte private Alterssicherung reformiert werden. Demnach soll für Ärmere ein Vermögenskonto geschaffen werden, auf das der Staat einzahlt und auf das die Menschen ab einem bestimmten Alter zugreifen können.

Den entscheidenden Faktor für die Vermögensbildung hat das DIW aber gar nicht berücksichtigt: die Einkommen. Millionen Menschen müssen von geringen Regelsätzen oder einem niedrigen Mindestlohn leben. Rund eine Million Menschen in Deutschland werden so schlecht bezahlt, dass ihr Einkommen nicht reicht, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, hob Linken-Politikerin Sabine Zimmermann erst kürzlich im Bundestag hervor. Sie alle sind gar nicht in der Lage, sich ein wenig Vermögen anzusparen.