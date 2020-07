»Strukturelles Problem«

Christian-Ditsch.de Faschistisch unterwandert? Neben der Polizei steht der Inlandsgeheimdienst in Hessen schon länger unter Verdacht. (Archivbild, Juli 2018)

Neben der rassistischen Motivation treibt den »NSU 2.0«, dessen Spur in hessische Polizeikreise führt, offenbar Frauenhass um: Alle bisher bekannten Personen, die Drohmails mit diesem Kürzel erhalten haben, sind weiblich, die Beschimpfungen und Gewaltphantasien sind nach Schilderung der Betroffenen zum Teil grob sexistisch. »Es handelt sich hier um sexualisierte Gewalt- und Mordfantasien gespeist durch ein rassistisches, nazistisches und misogynes Weltbild«, teilte das Büro der betroffenen Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke) am Mittwoch auf Anfrage von junge Welt mit, eine inhaltliche Wiedergabe verbiete sich aber in diesem Zusammenhang. Renners Parteifreundin Anne Helm, seit Juni Kofraktionschefin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, hatte den Inhalt der Drohungen als »sehr explizit und zum Teil sexistisch« beschrieben. »Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es sich hier um drei Frauen handelt, die betroffen sind«, so Helm am Freitag im RBB-Inforadio. Inzwischen sind bereits sechs Frauen bekannt, die derartige Botschaften erhalten haben, darunter vier Politikerinnen der Linkspartei. Neben Renner, Helm und der hessischen Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler ist die Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Sommer betroffen.

Zum ersten Mal war der »NSU 2.0« bereits 2018 in Erscheinung getreten. Damals hatte die Anwältin Seda Basay-Yildiz, die unter anderem als Nebenklagevertreterin im Prozess um die Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) bekannt geworden war, Gewalt- und Morddrohungen erhalten. Verstörend war dies vor allem wegen privater, nicht öffentlich zugänglicher Daten der Juristin, mit denen der oder die Verfasser auftrumpften. Gleiches mussten in den vergangenen Tagen die genannten Politikerinnen feststellen – und auch die Kabarettistin Idil Baydar, die durch ihre Auftritte als Kreuzberger Deutschtürkin »Jilet Ayse« und als ältere Berliner Spießbürgerin »Gerda Grischke« bekannt ist. Wie im Fall der Anwältin und der Politikerinnen waren auch ihre Daten über einen Computer der hessischen Polizei abgerufen worden.

Hessens Polizeipräsident Udo Münch war am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten, weil Informationen über solche Abfragen teils über Monate nicht weitergegeben worden waren. Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) zeigte sich ernsthaft bemüht, den Imageschaden zu beheben: »Für mich geht es jetzt darum, dass die Ermittlungen in den einzelnen Drohsachverhalten mit aller Entschlossenheit geführt werden«, sagte Beuth laut Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Mittwoch. Es sei dringend geboten, dass die hessische Polizei sich wieder ihrer eigentlichen Aufgabe widmen könne: dem Schutz der Bürger und der Verfolgung Krimineller. Beuth kritisierte erneut, dass das Landeskriminalamt die Information über die Abfrage persönlicher Daten Wisslers von einem Polizeicomputer erst vergangene Woche schriftlich an den Landespolizeipräsidenten weitergegeben habe. »Und dies, obwohl die Mitarbeiter meines Ministerbüros und ich fortlaufend Informationen bezüglich dieser herausragend wichtigen Ermittlungen im LKA angefordert haben«, sagte Beuth der Zeitung. Die Abfrage hatte bereits im Februar stattgefunden.

Auch die Gewerkschaft der Polizei in Hessen (GdP) forderte schnellstmögliche Aufklärung, geht aber laut Landeschef Andreas Grün nicht von einem faschistischen Netzwerk innerhalb der Polizei aus. »Jeder Fall ist einer zuviel, das ist klar«, sagte Grün laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur vom Mittwoch. »Aber wir bleiben dabei: Es gibt keine Anzeichen, keine belastbaren Hinweise, dass es ein vernetztes Treiben innerhalb der hessischen Polizei gibt.«

Nach Einschätzung von Janine Wissler ist es mit dem Austausch einzelner Führungspersonen aber nicht getan. »Wir haben ein strukturelles Problem, ganz offensichtlich«, sagte sie am Dienstagabend im ZDF-»heute journal«. Diese Strukturen müssen aufgeklärt und bekämpft werden.