Politik geht über Leichen

imago images/Tim Wagner Blockade: Kohleenergiegegner machen die Zufahrt zum Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig dicht (28.6.2020)

Und noch ein Liebesdienst der Bundesregierung für die Kohleindustrie: Wie es aussieht, will die Koalition die neue EU-Richtlinie zur Begrenzung des Schadstoffausstoßes aus Kraftwerken nur sehr halbherzig umsetzen. Das international tätige Centre for Research on Energy and Clean Air hat sich die von der Regierung derzeit diskutierte Neufassung der Bundesimmissionsschutzverordnung angeschaut. In dieser wird geregelt, in welchem Umfang Kraftwerke diverse Schadstoffe ausstoßen dürfen. Das Ergebnis in Kürze: Die Bundesregierung will offensichtlich meist die höchsten oder annähernd die höchsten Grenzwerte festlegen, die nach EU-Recht gerade noch möglich sind.

Es ginge auch anders. Die Verordnung könnte von den Kraftwerksbetreibern die Umsetzung des technisch Möglichen verlangen. Doch dann müssten vermutlich vor allem viele ältere Anlagen stillgelegt werden, weil sich eine Umrüstung nicht mehr lohne. In Spanien ist das kürzlich mit einigen Kohlekraftwerken so passiert, wie die spanische Zeitung El Pais Ende Juni berichtete, aber hierzulande lässt man sich selbst mit der Umsetzung der EU-Richtlinie viel Zeit. Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen Umwelthilfe sagte jüngst, sie sei seit zwei Jahren überfällig.

Um was geht es? Bei der Verbrennung von Kohle werden neben dem Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) auch sehr viele Schadstoffe in die Luft geblasen. 2018 wurden zum Beispiel bundesweit allein aus Braunkohlekraftwerken 3,8 Tonnen Quecksilber emittiert, weitere 0,5 Tonnen aus Steinkohleanlagen. Arsen (687 Kilogramm insgesamt), Cadmium (142 Kilogramm), Schwefeloxide (rund 92.000 Tonnen) und Stickoxide (rund 13.800 Tonnen) sind andere Beispiele. In allen Fällen ist der Schadstoffausstoß der Braunkohlewerke jeweils erheblich höher als der der Steinkohleanlagen. Alle Zahlenangaben beziehen sich auf das Jahr 2018 und sind vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme übernommen.

Die deutschen Kraftwerke gelten entsprechend zu den größten industriellen Umweltverschmutzern Europas. Für das Jahr 2013 wurden sie zum Beispiel für schätzungsweise 4.400 vorzeitige Todesfälle verantwortlich gemacht, schreiben die Autoren der oben erwähnten Studie. Derlei Schätzungen werden gewöhnlich aus dem statistischen Zusammenhang zwischen Schadstoffkonzentration in verschiedenen Regionen und den dort beobachteten Sterbefällen etwa aufgrund von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gewonnen.

Mit dem gleichen Ansatz kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die von der Bundesregierung angestrebten neuen Grenzwerte zwischen 2022 und 2038 für rund 26.000 vermeidbare vorzeitige Todesfälle verantwortlich sein werden. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch Erkrankungen, geringere Produktivität und ähnliches werden auf 73 Milliarden Euro geschätzt. Oder mit anderen Worten: Ein schneller Ausstieg aus der Kohleverstromung, wie zum Beispiel von den Schülern der Fridays-for-Future-Bewegung gefordert, würde nicht nur erheblich zum notwendigen Klimaschutz beitragen, sondern auch ganz konkret durch Verminderung der Luftverschmutzung viele Menschenleben retten.

Doch die Bundesregierung hat anderes im Sinn. Profiteure ihrer kohlefreundlichen Politik sind neben einigen Ruhrgebietsstädten vor allem diverse Pensionsfonds, Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen. Eine zu Beginn der Woche veröffentlichte Studie zeigt, dass sich daran trotz diverser Beschlüsse, die die Investitionen in die Kohleindus­trie einschränken sollten, bisher wenig geändert hat. Die von dem internationalen NGO-Bündnis »Europe Beyond Coal« (Europa nach der Kohle) in Auftrag gegebene Untersuchung nimmt Beteiligungen und Kreditvergabe an den bzw. an die acht größten Kohlekonzernen in der EU unter die Lupe (RWE in Deutschland, PGE in Polen, EPH und CEZ in Tschechien, Enel/Endesa in Italien und Spanien sowie Fortum/Uniper in Finnland und Deutschland).

Heraus kam, dass mit mehr als sieben Milliarden Euro der berüchtigte US-Vermögensverwalter Blackrock der größte Investor in den genannten Unternehmen ist. An RWE hält der XXL-Finanzjongleur 6,52 Prozent. Größter europäischer Investor ist bisher noch mit 1,5 Milliarden Euro der Staatliche Pensionsfonds Norwegens. Doch das sollte sich bald ändern, denn im Juni wurden dessen Kohleausschlussrichtlinien deutlich verschärft. Unter anderem sollen die RWE-Anteile verkauft werden. Bisher noch auf Platz zwei folgt die französische Bank Crédit Agricole mit 1,4 Milliarden Euro, die ihren beschlossenen Kohleausstieg noch nicht umgesetzt hat. Auf Rang drei findet sich mit 1,1 Milliarden Euro die Versicherung Allianz, die zugleich Europas größter Vermögensverwalter ist. Zwar hat diese für ihr eigenes Kapital den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen, doch dies gilt nicht für das von ihr verwaltete Fremdvermögen. Dies mache immerhin knapp drei Viertel der verwalteten 2,3 Billionen Euro aus, so die Studienautoren. Auf dem vierten Platz findet sich schließlich die Deutsche Bank mit einer Milliarde Euro an in der Kohlebranche gehaltenen Aktien und Anleihen.