China gibt nicht klein bei

-/kyodo/dpa Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijan, auf einer Pressekonferenz in Beijing am 30. Juni

Die Volksrepublik China hat die Unterzeichnung des »Hong Kong Autonomy Act« durch US-Präsident Donald Trump »entschieden abgelehnt und nachdrücklich verurteilt«. Das geht aus einer Stellungnahme des chinesischen Außenministeriums hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Trump hatte am Dienstag ein neues Sanktionsgesetz gegen China unterschrieben, mit dem Beijing für »repressive Aktionen« gegen die Bevölkerung Hongkongs »zur Rechenschaft gezogen« werden soll, wie der US-Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses erklärte. Das Gesetz gebe Washington »wirksame neue Werkzeuge«, um gegen Personen und Institutionen vorzugehen, »die Hongkongs Freiheit auslöschen«.

Das Gesetz war vom US-Repräsentantenhaus und dem Senat ohne Gegenstimmen verabschiedet worden. Es ermöglicht, das Vermögen von Funktionären der Kommunistischen Partei Chinas in den USA einzufrieren und ihnen die Einreise zu verwehren. Auch ausländische Banken können belangt werden, wenn sie mit Beijing in Hongkong zusammenarbeiten.

Das Gesetz ist mit Trumps Unterschrift zwar gültig, Strafmaßnahmen werden aber vorerst noch nicht verhängt. Vorgesehen ist, dass Washington in den kommenden 90 Tagen Personen identifiziert, die von dem Gesetz betroffen sein sollen.

Anlass der neuesten US-Sanktionen ist das von Beijing verabschiedete Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong, das am 30. Juni in Kraft getreten ist. Die Volksrepublik China will damit Rechtslücken in Fragen der nationalen Sicherheit in Hongkong schließen und das Prinzip »Ein Land – zwei Systeme« effektiver umsetzen.

Das chinesische Außenministerium erklärte in seiner Stellungnahme zu dem US-Sanktionsgesetz, es verunglimpfe »in böswilliger Absicht die nationale Sicherheitsgesetzgebung für Hongkong«. Zudem verstoße es gegen »das Völkerrecht und die Grundnormen der internationalen Beziehungen« und stelle »eine grobe Einmischung in die Angelegenheiten von Hongkong und in die inneren Angelegenheiten Chinas dar«.

Beijing kündigte an, »erforderliche Maßnahmen« zu ergreifen und »die relevanten Personen und Organisationen der USA zu sanktionieren«. »Wenn die US-Seite darauf besteht, in die falsche Richtung zu gehen, wird China entschlossen reagieren.«