Volle Hütte trotz Corona? Der deutsche Fußball forciert die Rückkehr der Zuschauer

imago images/Bernd König Der Vorstoß von Union Berlin, wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen, wird hitzig debattiert. Die bisherigen Spiele wie hier gegen Paderborn (16.6.2020) fanden vor leeren Rängen statt

Der Vorstoß von Union Berlin sei »nicht diskutabel«, er stelle ein »völlig überflüssiges Risiko« dar. So lautet die deutliche Warnung von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der mit seiner Kritik nicht alleine steht. Denn die Pläne der Köpenicker zur Vollauslastung des Stadions trotz Coronapandemie erhitzen die Gemüter.

»Menschen flehen uns jeden Tag an, dafür zu sorgen, dass sie zurückkommen können«, sagte Christian Arbeit, Leiter des Bereichs Kommunikation bei Union. Der Verein ging jüngst in die Offensive und präsentierte Pläne für eine ausverkaufte Alte Försterei. Alle 22.012 Karteninhaber und die Mitarbeiter sollen an den Spieltagen auf das Coronavirus getestet werden, die Kosten übernimmt der Klub. Für Lauterbach, der den Plänen der Fußballmanager in der gesamten Krise kritisch gegenüber stand, ist das Vorhaben wenig überzeugend. Er befürchtet, dass Personen trotz negativen Tests »bereits ansteckend« sein könnten. Für ihn kommt, wenn überhaupt, eine Teilöffnung in Frage. Es sei die Sache der Verbände, solche Konzepte auszuarbeiten.

Der Deutsche Fußballbund dürfte die Planungen unter Hochdruck vorantreiben, der Nations-League-Auftakt gegen Spanien in Stuttgart (3. September) eröffnet die Saison noch vor dem Bundesliga-Start (18. September). Einen Schritt weiter ist RB Leipzig dank einer vom Gesundheitsamt bereits erteilten Erlaubnis. 20.000 Zuschauer, keine Stehplätze und Mundschutzpflicht – das sind die zentralen Punkte des eingereichten Hygienekonzeptes.

Die organisierten Fans stehen den Plänen zur Teilöffnung skeptisch gegenüber. Die Frage ist: Wer darf ins Stadion und wer nicht? Auch deshalb heißt es bei Union: alles oder nichts. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat dafür wenig Verständnis, er warnte jüngst vor den großen Ausbrüchen in Italien und Spanien, die auch durch Fußballspiele mit Fans im Stadion verstärkt worden seien. Aufgrund dieser Erfahrungen hat auch Lauterbach große Zweifel – statt der Zuschauer sollten Pflegekräfte und Erzieher getestet werden. Union trage zwar die Kosten für die Testungen, er glaube aber kaum, »dass der Verein auch die Behandlungskosten möglicher Infizierter in der Charité übernimmt«.(sid/jW)