Hindenburgstraße in Trier wird umbenannt

Trier. Der Trierer Stadtrat hat entschieden, dass die örtliche Hindenburgstraße umbenannt wird, weil der Name des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg belastet sei. Mit 29 zu 17 Stimmen und vier Enthaltungen fiel die Entscheidung am Donnerstag abend, wie der SWR berichtete. Die Straße wird einen anderen Namen bekommen, welchen, das ist noch unklar. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte dem Sender am Donnerstag, die Umbenennung könne voraussichtlich noch Ende des Jahres abgeschlossen werden. (jW)