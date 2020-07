Onlineplattformen sperren »Identitäre«

Berlin. Die Videoplattform Youtube hat drei Konten der faschistischen »Identitären Bewegung« (IB) gesperrt. Darunter befindet sich auch der persönliche Kanal von IB-Chef Martin Sellner. Das bestätigte ein Youtube-Sprecher am Dienstag. Am Wochenende hatte bereits der Kurzbotschaftendienst Twitter das Konto Sellners geschlossen. Auf die konkreten Anlässe wollte der Youtube-Sprecher nicht eingehen. Er verwies auf die Nutzungsbedingungen des Dienstes. Sellner kündigte an, juristisch gegen die Sperrungen vorzugehen. Die Plattformen Facebook und Instagram hatten die IB bereits ausgesperrt. (dpa/jW)