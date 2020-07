Bank »Wells Fargo« tief in roten Zahlen

New York. Die US-Großbank »Wells Fargo« ist wegen der Coronakrise im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,4 Milliarden Dollar an, nach einem Gewinn von 6,2 Milliarden vor Jahresfrist, wie die Bank aus San Francisco am Dienstag mitteilte. »Unsere Einschätzung über die Dauer und Schwere des Konjunktureinbruchs hat sich gegenüber dem letzten Quartal deutlich verschlechtert«, sagte Vorstandschef Charles W. Scharf. (Reuters/jW)