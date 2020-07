Spiel mit dem Rotstift

imago images/Christian Mang Verdi-Aktionstag: Beschäftigte der Bodenabfertigungsdienstleister protestieren vor dem Airport Tegel für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze (Berlin, 2.7.2020)

Die Aufregung am vergangenen Freitag war groß: Der Bodenabfertiger »Wisag Aviation Service Holding« plant, über die Hälfte seiner Beschäftigten an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel zu entlassen. Medienberichten zufolge sollen 800 der 1.500 Stellen gestrichen werden (siehe Meldung in jW vom 11.7.). Als Grund führte das Unternehmen die Umsatzeinbrüche während der Coronakrise und die bevorstehende Aufgabe von Tegel an.

»Der dramatisch eingebrochene Luftverkehr in Berlin und die Schließung von Tegel zwingen uns zu einem Stellenabbau über alle unsere Berliner Gesellschaften hinweg«, teilte eine Sprecherin am vergangenen Freitag auf eine dpa-Anfrage mit. Das Magazin Business Insider hatte zuvor über die Streichliste mit bis zu 800 Beschäftigten berichtet. »Genaue Zahlen können wir heute nicht nennen, die Größenordnung ist jedoch im Ansatz richtig«, hieß es seitens der Wisag. Das Unternehmen stehe am Anfang der Gespräche mit den Beschäftigten und Gewerkschaftsvertretern, »um möglichst viele Arbeitsplätze in Berlin erhalten zu können«.

Dem widersprach die Gewerkschaft Verdi noch gleichentags in einer Pressemitteilung energisch: »Es gibt bislang kein Gesprächsangebot oder vereinbarte Gesprächstermine über die Zukunft des Unternehmens«. Auch die Beschäftigten seien seitens der Unternehmensleitung nicht informiert worden. Deshalb forderte Verdi »den Arbeitgeber auf, die Beschäftigten und die Gewerkschaft unverzüglich über seine Pläne aufzuklären und die Ankündigung, Gespräche führen zu wollen, in die Tat umzusetzen«.

Die Wisag ist neben der Aeroground und Swissport mit zur Zeit etwa 1.500 der insgesamt rund 2.000 Beschäftigten der größte Bodenabfertiger auf den beiden Berliner Airports. Die Beschäftigten be- und entladen die Flugzeuge, nehmen den Check-in vor oder sind mit Vorfeldarbeiten betraut, dem Einwinken von Maschinen etwa.

Nach jW-Informationen hat es noch am Freitag abend eine erste Kontaktaufnahme zwischen der Wisag-Geschäftsführung und Verdi-Vertretern gegeben. Über die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Eine diesbezügliche Anfrage an die Wisag blieb bis Redaktionssschluss unbeantwortet. Bekannt ist indes soviel: Das Unternehmen zeigte sich ob der verfrühten Pressemeldung selbst überrascht, verfasste eilig einen Mitarbeiterbrief, der jW vorliegt. Darin bedauert die Geschäftsführung die Berichterstattung und die dadurch bei den Beschäftigten aufgekommene Verunsicherung. Das kolportierte Ausmaß des Arbeitsplatzabbaus sei demnach reine »Spekulation«. Man stehe »noch ganz am Anfang« eines Umbauprozesses innerhalb des Unternehmens. Eines macht Wisag-Chef Michael C. Wisser in seinem Brief aber deutlich: »Um einen Stellenabbau werden wir nicht herumkommen«.