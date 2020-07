© Broadview/MDR/Arte Der Altkanzler im Exklusivinterview: »Gerhard Schröder – Schlage die Trommel«

Heute problematische Gestalten. Gerhard Schröder, der alte Konzernknecht, war der letzte Kanzler der SPD, hoffentlich für immer und ewig; andererseits ist grüne Regierungsbeteiligung noch schlimmer, wie man gerade in Hessen sieht … Wir schweifen ab. Das TV-Porträt taucht jedenfalls in die Biographie von Schröder ein, aber auch in die »rot-grüne« Regierungszeit von 1998 bis 2005. Es entstand ein bemerkenswertes Politikerbildnis und eine sozialdemokratische Familiengeschichte, in der sich die Akteure nichts schenken und alle schon etwas streng riechen. Und vielleicht gibt es ja auch einen Schwenk zu Schröders, tja, Lieblingserfolg seiner Kanzlerschaft, der »Enttabuisierung des Militärischen« in Deutschland. D 2019.

Die AnstaltPolitsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Während Claus von Wagner investigativ unterwegs ist und zum Thema Urlaub in Coronazeiten recherchiert, halten Urlaubsvertretung Till Reiners und Max Uthoff im Studio die Stellung. Über Gänge, Treppen und einen Aufzug wagen sich die eingeladenen Gäste, Kabarettisten und Kleinkünstler, auf die aerosolarme Bühne und äußern sich mit unvermindert kritischem Humor zu aktuellen Themen der Zeit. Hoffentlich bleiben alle gesund, wir wünschen es lachend.

Fotografien für Ludwig II. – Bayern im Krieg von 1870/71

Ah, interessant. Gerade mal ein paar Jährchen vorbei war der letzte Krieg, in dem man, wie bayerische Veteranen der 1866er-Kampagne erzählten, noch auf Preußen schießen durfte. Nun also mit dem Feind gegen den Erzfeind. Den Deutsch-Französischen Krieg hatte König Ludwig II. nie gewollt. Und er wollte auch nicht den grauenhaften Wilhelm zum Kaiser ausrufen. Und doch muss man sagen: Damit die deutsche Führung ihre Dinge fortschrittlich regeln konnte, musste der Einfluss Frankreichs ausgeschlossen werden. Insofern war auch ’70/71 ein fortschrittlicher Krieg. Und ein grauenhaftes Gemetzel. D 2020.

Leschs Kosmos: Dürre ­Zeiten: Der Kampf ums Wasser

Die Jahre 2018 und 2019 waren beispiellos trocken. Ein drittes Dürrejahr in Folge hätte dramatische Folgen. Teile Deutschlands werden bereits jetzt als akut gefährdet eingestuft. Das Ringen um die Ressource Wasser hat begonnen. Harald Lesch zeigt, wie es um sie steht, und wie sich der Kampf gewinnen lässt. Äh, indem es mehr regnet? Indem es nicht richtig heiß wird im Sommer?

