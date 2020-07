Es ist nicht getan

Kay Nietfeld/dpa »Mit einer Beseitigung von Bezügen zur Kolonialzeit aus dem öffentlichen Raum ist es nicht getan« (Berliner U-Bahnhof Mohrenstraße)

Wie können Straßenumbenennungen und Denkmalstürze am besten zur Politisierung genutzt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute die Sendung »AK Kritik der Wissenschaften: Denkmal(um)stürze« (Di., 9 Uhr, FSK). Eines steht fest: Mit einer Beseitigung von Bezügen zur Kolonialzeit aus dem öffentlichen Raum ist es nicht getan.

Homöopathie erfreut sich allgemeiner Beliebtheit, hilft allerdings sowenig gegen Covid-19 wie gegen andere Krankheiten. In »Streitmächte: Über und gegen Homöopathie« (Mi., 17 Uhr, Radio Corax) wird eine kritische Analyse vorgenommen. Die Themen Flucht und Migration sowie deren visuelle Darstellung beschäftigen das Kollektiv Swoosh Lieu im Hörspiel »Who Moves?! Eine mehrspurige Montage der Beweggründe« (NDR/DLF Kultur 2019; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Der Zugang zum Medium Fotografie über die gesprochene Sprache ist distanziert und eröffnet neue Perspektiven.

Horst Konietzny erkundet in »Doris Dörrie und das Glück des Schreibens« (RBB 2020; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur) die schriftstellerischen Aktivitäten der Titelheldin. Zeitgleich wird eine Hörspielbearbeitung von Erich Maria Remarques Emigrationsroman »Die Nacht von Lissabon« (RB/WDR 2019; Teil 1/2 Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) gesendet.

Eine besondere Empfehlung ist das Hörspiel »Riot« (SWR 2018; Do., 22 Uhr, SWR 2), das Christoph Korn unter Verwendung von Fragmenten aus Friedrich Engels’ »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«, Denis Diderots »Encyclopédie« und Frantz Fanons »Die Verdammten dieser Erde« erarbeitet hat.

Für Betroffene war rassistische Polizeigewalt schon immer ein Dauerthema, jetzt ist es auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Bei der Station Freies Sender Kombinat läuft diese Woche »Minneapolis Is Everywhere – Kontinuitäten rassistischer Polizeigewalt in Deutschland« (Fr., 8 Uhr, FSK).

Einen Krimi, der in der Umweltschutzbewegung spielt und im Frühjahr bei HR 2 urgesendet wurde, wiederholt SWR 2: Monika Geiers »Kornkreise« (HR/SWR 2020; Fr., 22.30 Uhr). Gesine Danckwarts und Fabian Kühleins Hörspielursendung 0»Echt? Theblondproject« (RBB 2020; Ursendung Fr., 22 Uhr, RBB Kultur) beschäftigt sich mit Haarfarben und fragt nach den Rollen der Frau in der Gesellschaft.

Ein langes Musikfeature hat Barbara Giese produziert: »Ich leb allein in meinem Himmel – Eine Lange Nacht über den Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler« (Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF). Die vielseitige Künstlerin Annika von Trier tritt in »Wer Wagenitz, der nichts gewinnt« (RBB 2019; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5) ein Stipendium im Brandenburgischen an und begegnet dabei unter anderem dem Geist von Jenny Marx – ein autobiographisch inspiriertes Performance-Hörspiel.

Eine Frau, die Mann und Kind verlässt, um ans Theater zu gehen, ist die Hauptfigur in Anne Leppers surrealistisch-bedrohlichem Stück »Die Riesenfaust« (WDR 2016; So., 19 Uhr, WDR 3). Thomas Melle ist gleich mit zwei Stücken präsent: mit dem Krimi »Ännie. Eine Romantik« (NDR 2017; Sa., 21 Uhr, NDR Info) um eine verschwundene Teenagerin und mit einer Adaption von »Versetzung« (NDR 2018; So., 21 Uhr, NDR Info), einem Drama um einen psychisch kranken Lehrer. Wer die Texte des britischen Kulturkritikers Mark Fisher (1968–2017) schätzt oder kennenlernen möchte, kommt in den Sendungen »Monomal & Muttermahl TV – Hauntology Endrillen« (So., 22 Uhr, FSK) und »Caretaker takes care« (Mo., 1 Uhr, FSK) auf seine Kosten.