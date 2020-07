Zukunftsmusik

Nach der Analyse der Stiftung Preußischer Kulturbesitz will Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die größte deutsche Kultureinrichtung innerhalb von drei bis fünf Jahren reformieren. Die Studie sei ein »erster, sehr wichtiger Schritt, um die Stiftung zukunftsfest zu machen«, sagte Grütters in unnachahmlichem Kulturpolitikersprech am Montag während der Vorstellung der Analyse durch den von Bund und Länder getragenen Wissenschaftsrat. Nach einer zweijährigen Evaluation der Stiftung hat der Wissenschaftsrat die Auflösung der Dachorganisation von staatlichen Museen, Bibliotheken und Instituten vorgeschlagen. Die Vielzahl der Institutionen führe zu einer »strukturellen Überforderung« der Stiftung. (dpa/jW)