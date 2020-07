Ein x in einem Algorithmus

jW

Manche Wissenschaftler glauben, mit der Entdeckung und Manipulation der »Gene« das Rätsel des Lebens »geknackt« zu haben. Der französische Wissenssoziologe Bruno Latour gab demgegenüber zu bedenken: Zwar könne man mit der Gentechnik viel Geld machen, sie sei also ökonomisch von großem Wert, aber viel zu einfach gedacht, um etwas zum besseren Verständnis von »Leben« beizutragen. Im Gegenteil: Noch nie sei eine »Life Science« so weit vom Leben entfernt gewesen.

Neulich hatte ich eine Mitfahrgelegenheit von Würzburg nach Berlin – und freute mich, als ich erfuhr, dass meine Fahrerin Biologin war. Schon brabbelte ich diesbezügliches, da unterbrach sie mich: »Tiere und Pflanzen, Lebendiges, interessiert mich überhaupt nicht, ich beschäftige mich mit einem Hormon. Und wenn ich meine Doktorarbeit fertig habe, für den Rest meines Lebens mit zwei Hormonen.«

Aus dem Inneren eines solchen Hightechlabors berichtet ausführlich die Freiberger Biologin Anne-Christine Schmidt in ihrem »Schwarzbuch« mit dem Namen »Alptraum Wissenschaft« (2016) – jedoch längst nicht so lebenssicher wie die Würzburgerin, der Titel deutet es bereits an.

Tatsächlich ist mir, was man im biologischen Sinne »Leben« nennt, zum Rätsel geworden, wobei ich die Sache im biologischen Sinne sicherlich falsch angehe. Von allen Biologen sind mir die Ethologen mit ihrer mühsamen Feldforschung vielleicht am nächsten, aber sie neigen dazu, aus der Beobachtung einiger Tieren schnell auf das Verhalten der ganzen Art zu schließen. Erst jetzt, da die »organismische Biologie« von Genetik und Molekularbiologie verdrängt wird, kommt man darauf, das Leben einzelner Tiere zu studieren. Manchmal denke ich: Was ist die ganze Kunst, bis hin zu Michelangelo und Co., gegenüber einer Mücke?! Es heißt, ich vergleiche Äpfel mit Birnen. Aber wenn die Künstler sich heute gerne mit Ökokunst präsentieren und die Ökologie fast täglich gegen die Ökonomie in Stellung gebracht wird, nähern wir uns doch dem für Weiße vielleicht noch utopischen Gedanken einer »Ökologie ohne Natur«. Wir sind dann so mit ihr verbunden, heißt das beim Philosophen Timothy Morton, dass dieser Begriff überwunden ist.

Solchem Wahrheitsbegriff halten die Naturwissenschaftler ihren wertschaffenden Genbegriff entgegen. Ein Biologe und Berater von Biotechunternehmen, William Bains, schrieb einmal in der Zeitschrift Nature Biotechnology: »Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden. Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten, als Gutes tun. Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar. Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen. Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.« Uns? Die US-amerikanische Biologiehistorikerin Lily E.Kay behauptet, in ihrem Land »sind mindestens 80 Prozent der Molekularbiologen an eigenen kommerziellen Biotechunternehmen beteiligt«.

Die in Emden lehrende Biotechkritikerin Silja Samerski merkte dazu in einem Interview an: »Das ›Gen‹ ist nichts anderes als ein Konstrukt für die leichtere Organisation von Daten, es ist nicht mehr als ein x in einem Algorithmus, einem Kalkül. Aber außerhalb des Labors wird es dann zu einem Etwas, zu einem scheinbaren Ding mit Bedeutung, mit Information für die Zukunft, über das sich anschaulich reden lässt. Es ist sehr fraglich, ob man umgangssprachlich über variable Bestandteile eines Kalküls oder eines Algorithmus sprechen kann, ob sich also außerhalb des Labors überhaupt sinnvolle Sätze über ›Gene‹ bilden lassen, die von irgendeiner Bedeutung sind.« Auf ihrer Internetseite schreibt die Professorin in »Über mich«: »Aus Begeisterung für Tiere und Pflanzen begann ich 1989 in Tübingen, Biologie zu studieren. Bereits nach einem Semester war meine Begeisterung allerdings ziemlich gedämpft: Zu meiner Enttäuschung widmete sich die moderne Biologie nicht so sehr dem Verständnis des Lebendigen, sondern vielmehr dem Versuch, Lebewesen technisch zu manipulieren und zu ›optimieren‹.«