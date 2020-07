Foodwatch fordert EU-weites Nährwertlogo

Berlin. Die Verbraucherorganisation Foodwatch dringt auf verbindliche Vorgaben zur Verwendung des farbigen Nährwertlogos »Nutri-Score« in der EU. »Nur wenn die Ampel auf allen Produkten zu sehen ist, können Verbraucherinnen und Verbraucher auch immer die gesündere Wahl treffen«, sagte Foodwatch-Expertin Luise Molling am Mittwoch dpa. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) müsse die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, »um sich für den verpflichtenden Nutri-Score in Europa stark zu machen«, forderte Molling. (dpa/jW)