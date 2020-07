Gegen die »Autogesellschaft«

imago images/Stefan Zeitz Sieht mit E-Autos auch nicht anders aus: Stau auf der Seestraße im Berliner Stadtteil Wedding (2.6.2020)

Carl Waßmuth und Winfried Wolf stört, dass die »Verkehrswendeveröffentlichungen« auch vieler »fortschrittlicher Gruppen« allein auf den Umbau der Autoindustrie in Richtung Elektroauto orientieren und nebenbei das »fragwürdige Leitbild« des »mobilen digitalen Menschen« verbreiten. Andere Elemente – etwa der Fahrradverkehr – seien oftmals nur »Zutat«. Für die Autoren ist der »überwältigende und weiter wachsende Straßenverkehr« das zentrale Problem. Und das werde eben nicht durch die »massenhafte Verbreitung von Elektroautos« gelöst.

Waßmuth und Wolf haben nun ein »Manifest« vorgelegt, in dem sie eine Verkehrswende skizzieren, die »den Menschen, den Umweltschutz und den Kampf gegen die Klimaerwärmung« ins Zentrum stellt. Sie plädieren für eine »Strukturpolitik der Dezentralität«, die Förderung der nichtmotorisierten Mobilität und den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, die zum Nulltarif nutzbar gemacht werden sollen.

In 20 Punkten – unter anderem zur Verkehrsmarktordnung, zum »Verkehrsmittel Fuß«, zum »Rad-Schiene-System«, zur Schaffung einer »Flächenbahn«, zum Güterverkehr usw. – liefern sie eine produktive Kritik der »Autogesellschaft«. Ihre erste Forderung ist die nach einem drastischen Tempolimit – 30 Stundenkilometer in bewohnten Gebieten. Sie begründen das mit dem »Blutzoll«, den der Autoverkehr fordert – in der BRD sind es pro Jahr mehr als 3.000 Tote. Die von der Autolobby eisern verteidigte deutsche »Tempofreiheit« stehe einzig da in der Welt. Hier mischen, betonen die Autoren, längst auch Bündnis 90/Die Grünen mit: Sie haben eine Anhebung der Geschwindigkeitslimits ins Gespräch gebracht – für E-Autos, versteht sich. (jW)