Unerledigtes Thema

EPU CAF/dpa Trümmerfeld: Das planmäßig zerstörte Warschau im November 1944, zwei Monate vor der Befreiung durch die Rote Armee

Als 2016 die polnische Rechtsregierung das Thema der Reparationsansprüche ihres Landes gegenüber der Bundesrepublik öffentlich zur Sprache brachte, war die deutsche Öffentlichkeit irritiert. War das Thema nicht erledigt, zumindest durch den Zwei-plus-vier-Vertrag von 1990? So jedenfalls lautet die Sprachregelung der Bundesregierung, und sie vertritt diesen Standpunkt nach außen bis heute. Noch beim letzten Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Warschau im Juni 2020 sagte dieser, das Reparationsthema sei politisch und rechtlich abgeschlossen. Etwas anderes sei die moralische Verantwortung Deutschlands für die Greuel der Besatzungszeit. Böse Zungen könnten sagen, dieses Eingeständnis sei billig, weil es die Bundesrepublik nichts kostet außer betretenen Mienen ihrer Politiker zu Gedenktagen.

Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner vertreten die Gegenposition: Die Reparationsansprüche der einst von Nazideutschland besetzten Länder bestünden fort, und es sei nur den divergenten Interessen der großen Alliierten im Übergang zum Kalten Krieg zu verdanken gewesen, dass diese Ansprüche gegenüber der Bundesrepublik nicht durchgesetzt worden seien. Im Gegenteil, Bonn erreichte, die Reparationsfrage bis zum Abschluss eines Friedensvertrages »auszuklammern« – also, wie es damals schien, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Als dann dieser Tag mit der Übernahme der DDR 1990 kam, legte der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) großen Wert darauf, in den Text des Zwei-plus-vier-Vertrages mit den vier Siegermächten von 1945 – Polen und die übrigen »kleinen Alliierten« waren nicht hinzugezogen worden, angeblich um einer zügigeren Verhandlungsführung willen – die Formulierung aufzunehmen, dass dieser Vertrag »anstelle eines Friedensvertrags« geschlossen werde. Den Reparationsgläubigern wurde eine Nase gedreht, die Alliierten machten mit.

Die Studie von Roth und Rübner – der Dokumententeil, weitere knapp 600 Seiten, ist beim Verlag online abrufbar – ist eine um den Fall Polen erweiterte Neuausgabe einer Veröffentlichung von 2017 über die deutsche Reparationsverweigerung gegenüber Griechenland. Sie rekonstruiert die deutsche Plünderungspolitik während des Zweiten Weltkriegs ebenso wie den Gang der interalliierten Reparationsdebatte und die Weigerung der alten BRD, sich diesem Thema zu stellen. Die Autoren bestätigen im Grundsatz die 1947 von polnischer Seite erfolgte Aufrechnung, wonach die Besatzung zwischen 1939 und 1945 zu Verlusten von etwa 40 Prozent des Volksvermögens von Vorkriegspolen geführt habe. Die Schilderung der Brutalität, mit der die deutschen Besatzer Polen – das in seiner kapitalistischen Entwicklung gegenüber Deutschland ohnehin weit zurücklag – in mehreren Zyklen verwüsteten, bis hin zur Taktik der »verbrannten Erde« beim Rückzug 1944 und 1945, ist eine suggestive Verstärkung der Argumentationen polnischer Regierungspolitiker in dieser Angelegenheit. Nicht zufällig hat das »Westinstitut« in Poznan, eine 1945 entstandene Institution der »Gegnerforschung«, eine polnische Übersetzung der Studie herausgegeben.

Allerdings können die Autoren dem Dilemma nicht entkommen, das schon die siegreichen Alliierten 1945 konstatierten: Eine vollständige Erstattung der den besetzten Ländern zugefügten Schäden durch Deutschland wurde schon damals als unmöglich eingeschätzt. Nicht zuletzt deshalb, weil auch sie sich schon entscheiden mussten, ob sie die Kuh Deutschland schlachten oder melken wollten: entweder die Wirtschaftssubstanz des besiegten Gegners entscheidend schwächen oder sie nutzen, um laufend Leistungen zu erhalten. Der gesamte letzte Teil der Studie ist dem Versuch gewidmet, die Höhe möglicher Entschädigungsansprüche zu berechnen. Mit Hilfe komplizierter Schätzungen und Umrechnungen, die hier nicht im Detail referiert werden können, kommen Roth und Rübner auf einen Betrag von etwa 1.000 Milliarden Euro, die Deutschland allein Polen schulde. Die beiden vertreten die Auffassung, dieser Betrag entspreche in etwa dem, was die Bundesrepublik zum »Aufbau Ost« in das ehemalige DDR-Gebiet gesteckt habe. Wenn dieser also über 30 Jahre hinweg habe finanziert werden können, dürfe eine Entschädigung Polens an dieser Summe – über 20 Jahre gestreckt – nicht scheitern.

Man bemerkt natürlich schnell den Haken an dieser Argumentation: Während der sogenannte Aufbau Ost einem eigenen politischen Interesse der Bundesrepublik entsprang, die übernommenen Gebiete für den Erfolg des Gesamtstaates nutzbar zu machen, ist ein entsprechender politischer Wille in Hinsicht auf Polen nicht ersichtlich (und mit der polnischen EU-Mitgliedschaft auch nicht mehr erforderlich). Nicht zufällig werden die Autoren zum Schluss ihrer Studie moralisch, beschwören die fehlende »Augenhöhe« zwischen Opfern und Tätern und plädieren für eine neue Runde von Opferrenten. Im übrigen erscheint die Überlegung der beiden, den aufzubringenden Betrag vor allem aus einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer und somit durch die Reichen finanzieren zu lassen, bei den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen als utopisch.

Entscheidender inhaltlicher Einwand ist, dass Roth und Rübner den polnischen Verzicht auf Reparationsleistungen von der DDR aus dem Jahre 1953 in seiner Tragweite zu unterschätzen scheinen. Sie teilen den Einwand der heutigen polnischen Regierung, dass der Verzicht nur gegenüber der DDR erklärt worden sei, nicht gegenüber der alten BRD. Was sie übersehen: Die DDR ist 1990 von der BRD übernommen worden »wie besichtigt« – mit allen Rechten und Lasten. Genau das war der Witz an dem »Beitritt nach Artikel 23 Grundgesetz« anstelle einer damals vergeblich geforderten Neukonstituierung des vereinten Deutschlands.

Womöglich war der kaum bekannte Reparationsverzicht von 1953 sogar der wahre Grund, warum Bonn vor 30 Jahren gegenüber der DDR so auf dieser Formel bestand: die Rechtswirkung dieses Verzichts ebenfalls zu übernehmen. Der Autor erinnert sich jedenfalls an ein Gespräch im deutschen Generalkonsulat in Wrocław im Jahr 1991. Der diensthabende Diplomat erläuterte einer Gruppe von ARD-Journalisten maliziös lächelnd, »wir« – also die alte Bundesrepublik – hätten dieses Konsulat in einer bis 1945 deutschen Stadt von Polen niemals genehmigt bekommen. Aber aus der Konkursmasse der DDR habe es die Bundesrepublik anstandslos übernehmen können.