Studiocanal/ARTE Reporter Edward R. Murrow und sein Team sichten Beweismaterial: »Good Night, and Good Luck«

Good Night, and Good Luck

USA Mitte der 50er Jahre: Das Fernsehen steckt noch in den Anfängen, umso abhängiger sind die Sendeanstalten von Politik und Sponsoren. CBS-Reporter Edward R. Murrow und seinen Produzenten Fred Friendly hält das jedoch nicht davon ab, kritisch über die Entlassung eines Marinepiloten zu berichten. Dadurch gerät das Team ins Visier des faschistischen Senators Joseph McCarthy. Mit George Clooney als liberalem Helden. Heute lässt man die Helden im Hochsicherheitstrakt verrotten. USA/F/GB/J 2005.

Arte, 20.15 Uhr

Traumjob Schlagerstar? Das schwere Geschäft mit dem leichten Glück

Ein Filmteam hat den Schlager-Newcomer Vincent Gross und den alten Hasen im Geschäft, Bernhard Brink, ein Jahr lang begleitet. Und das ist erst mal eine schöne Idee. Der Film taucht tief in die Schlagerwelt ein, zeigt den Schweiß und die Anstrengung. Eine Reportage über Druck und Euphorie, mit einigem, was man schon ahnt und deswegen eher nicht wissen will. D 2018.

HR, 21.00 Uhr

Todesmelodie

Mexiko, im Jahre 1913. Juan Miranda raubt mit seiner Bande reiche Reisende aus, als er dem irischen Exrevolutionär John Mallory begegnet. Beeindruckt von Mallorys Dynamit- und Nitroglyzerinvorräten beschließt er, mit dem Iren gemeinsame Sache zu machen: Er will mit ihm eine Bank plündern, zu deren Tresor Mallory den Weg frei sprengen soll. Seine Rechnung geht jedoch nicht auf. Regie: Sergio Leone. I/E 1971. Musik: Ennio Morricone. Mit Rodney Steiger, James Coburn.

Arte, 21.45 Uhr

Hakenkreuze und Gewalt­videos: Was Kinder posten

Schüler machen Quatsch. Deswegen teilen sie zeitgemäß eben auch problematische Inhalte per Whats-App: Nazisymbole, Bilder von Gewalt gegen Kinder, andere Gewaltvideos. Das BKA warnt vor einer stark zunehmenden Verbreitung von sogenannten Missbrauchsabbildungen durch Minderjährige. Seit Beginn der Coronakrise hat sich diese Tendenz noch verstärkt, denn viele Schüler sind praktisch sich selbst überlassen und können nur im Netz Kontakt zueinander halten. Das allerdings ist tatsächlich ein Problem. Wo ist die Partei, die es zu einem wichtigen macht?

Das Erste, 22.05 Uhr

Spannervideos – wer sind die Täter?

Zahlreiche junge Frauen hatten ein Musikfestival besucht und wurden heimlich auf Dixiklos gefilmt. Die versteckte Kamera war so klein, dass sie nichts bemerkten. Jetzt laufen ihre Bilder auf Pornoseiten. In Deutschland stehen auf solche Videos bis zu zwei Jahre Haft, doch die Täter fühlen sich online sicher. Reporterin Patrizia Schlosser chattete immer wieder mit Männern, die sich über »Spy Cams« austauschen und sich gegenseitig für ihr Tun feiern. D 2020.

Das Erste, 23.05 Uhr