Schlechte Voraussetzungen

Zu jW vom 8.7.: »›Wir haben kein Vertrauen in die Regierung‹«

Ich war mehrere Male in Kolumbien und hatte auch unfreiwilligen Kontakt mit einer Guerillaeinheit (ELN), der für mich (...) glimpflich ausging. Ich maße mir nicht an, allein deswegen schon als intimer Kenner der komplizierten Situation in Kolumbien zu gelten. Eines habe ich allerdings als Ergebnis vieler Reisen und Gespräche gelernt. Und das gilt nicht nur für Lateinamerika: Die Fraktionierung fortschrittlicher, linker und revolutionärer Kräfte und Bewegungen spielt dem Klassengegner in die Hände. Schlechte Voraussetzungen für den Sieg des Volkes. »El pueblo unido jamás será vencido!« Davon sind wir in Lateinamerika (und nicht nur dort!) bei allen offenen und latenten Konflikten weit entfernt. Um so bewundernswerter und aller Unterstützung wert ist die Haltung Kubas.

Ulrich Vanek, Twistringen

Klassengesellschaft und ­Patriarchat

Zu jW vom 4./5.7.: »Versuch über die Schwierigkeit, ich zu sagen«

Ein erstaunlicher Artikel über die Schriftstellerin Annie Ernaux! Der Autor Michael Girke bewegt sich – durchaus wertschätzend – durch Literaturgattungsfragen und in philosophischen Bezugsgrößen. Er gibt aber den zentralen Bestimmungen für das Ich Annie Ernaux’ zu wenig Gewicht, ebensowenig für den angesprochenen Didier Eribon. Denn deren großartige autobiographische Werke setzen ein Thema auf die Tagesordnung, das in der Linken schon mal mehr beachtet wurde: nämlich Klassengesellschaft und Patriarchat. Die ökonomische Abhängigkeit und die davon abgeleitete (lange vor dem Kapitalismus verankerte) Abwertung des Weiblichen sowie die Überhöhung des Männlichen – und damit verbunden die Stigmatisierung von entsprechender Sexualität eben auch im proletarischen Milieu – sind m. E. für Ernaux und Eribon leitend, prägen ihr Ich. Wunderbar, wie sie letztendlich bei aller Auseinandersetzung und Distanz einen zugewandten Blick auf ihre eigene Geschichte vermitteln.

Beate Hugk, per E-Mail

Wirklich ein Faschist?

Zu jW vom 10.7.: »Selbstverharmloser«

Die Kommentare Arnold Schölzels sind immer gut und enthalten überwiegend richtige Analysen und Beschreibungen der Wirklichkeiten des Kapitalismus in seiner imperialistischen Variante. Kurzum, der Gesellschaft, in der wir leben. Es scheint aber, um in der jW gedruckt zu werden (…), muss man »linke« Totschlagargumente verwenden, die keine Argumente sind, sondern kritisches Hinterfragen verhindern! »Ein Faschist hat in Hanau neun Menschen erschossen«, heißt es eingangs im Kommentar. Der Schütze war, ich kenne ihn nicht und lege auch nicht wirklich Wert darauf, an diesem Zustand etwas zu ändern, vielleicht von Hass auf eine bestimmte Gruppe von Migranten erfüllt. Da ist vieles denkbar. Ist ein solcher, nehmen wir den »Migrantenhasser«, auch einer, der die faschistische Variante der Herrschaft – die Dimitroffsche Definition des »Faschismus an der Macht« hier auszubreiten spare ich mir aus Platzgründen – anstrebt?! Eine andere, auch nur im Ansatz so wissenschaftliche und klassenbezogene Antwort auf die Frage, was Faschismus und wer also Faschist ist, kenne ich nicht. Oder will jemand – gegen Dimitroff – behaupten: Faschismus ist die Herrschaft der Migranten-, Islam-, Juden- und Wen-auch-immer-Hasser? Mit der Verwendung des Begriffspaares Faschismus/Faschist muss anders, fundierter umgegangen werden. Nur durch dessen beliebige Verwendung wird auch solcher Unfug möglich, wie auf dem Foto zum Kommentar zu lesen. In Hanau hat die AfD sowenig oder sosehr mitgeschossen wie der DGB bei dem Angriff auf drei Demonstrationsteilnehmer in Stuttgart, die »zufällig« auch Mitglieder von »Zentrum Automobil« sind. (…)

Uwe Nebel, Mannheim

Drängendes Problem

Zu jW vom 7.7.: »Klimaschutz weggespült«

»Unsere Zukunft hängt nicht nur von der Bekämpfung des Coronavirus ab, sondern auch davon, dass wir das Problem des Klimawandels wirksam angehen«, so die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF). So wahr und wichtig diese Aussage ist, und so wenig die weltweiten Coronatoten heruntergespielt werden sollen: Das »auch« ist fast schon makaber untertrieben. Bei der drängenden Klimaproblematik geht es letztlich nicht »nur« um einen Bruchteil unserer Art (…), sondern schlicht um alle dann noch lebenden Menschen. Dass die Meister der Verdrängung jubeln, wenn irgendwelche Trumps, Bolsonaros, die »Alternative« für Deutschland oder deren pseudowissenschaftliches Portal EIKE das leugnen, sollte wahrlich niemand mehr ernst nehmen, es sei denn als gemeingefährliche Dummheit und Arroganz der Macht (bzw. im Fall der »A«fD vorerst mal der Ohnmacht). Richtig ist zweitens auch die bislang weitestgehend fehlende Einbeziehung der Verkehrswende in die Energiewende. Dies übrigens nicht einmal nur wegen der verkehrsbedingten Emissionen. »Solarenergie braucht man nicht unbedingt zu sparen«, schrieb selbst Hermann Scheer in »Klimawechsel« (mit Carl Amery und Christiane Grefe) (…). Ein Grund, weshalb selbst ein E-Pkw mit 100 Prozent Ökostrom keine verallgemeinerbare Lösung bietet, liegt sehr schlicht im übermäßigen Flächenbedarf, der sehr direkt auf die übrigen Ökofragen zurückwirkt. Für Fernstraßen und Parkplätze versiegelte Agrarflächen versorgen weder Teller noch Tank, bewirken zudem über Begünstigung von Hochwasserkatastrophen weitere Beschränkungen ökologischer Restspielräume. Richtig und wichtig bleiben daher, wie von der ITF gefordert, »öffentliche Verkehrsinfrastrukturen und -dienste unter starker demokratischer Kontrolle«, also ICE statt Flug und Regionalbahn statt Pkw, wo immer möglich (…).

Bernhard May, Solingen