»Die Frechheit haben wir noch gehabt«

imago/Arkivi »Das Sälchen war immer rappelvoll« (Dortmund, Anfang der 1930er)

Als im Mai die Feier zum 50. Jubiläum des »Werkkreises Literatur der Arbeitswelt« verschoben wurde – auf Ende Oktober –, erinnerte ich mich an ein Gespräch mit dem Arbeiterschriftsteller Paul Polte (1905–1985), der dem Werkkreis lange angehört hatte. Anfang der 80er Jahre hatte ich ihn in seiner Wohnung im Dortmunder Norden zu seiner widerständigen Kulturarbeit, zu Genossinnen und Genossen befragt. Auszüge wurden damals in der Deutschen Volkszeitung und in einer sowjetischen Literaturzeitschrift veröffentlicht.

Wir sprachen zunächst über den Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (BPRS), dem ab 1928 »nicht nur Schriftsteller, Versemacher, Geschichtenschreiber« angehörten, wie Polte mir erklärte, sondern »auch Zeichner, Maler, Musiker, Tänzer und kunstinteressierte Leute, so dass sich eines Tages die Frage ergab, ein politisches Kabarett zu machen. Bei uns waren Leute von KPD, SPD, Arbeiter- und Bauernpartei, Esperanto-Club ...«. Einen Raum fand das Dutzend Künstler »hier im Dortmunder Norden in einer ausgesprochen proletarischen Kneipe. Die hatte einen kleinen Saal mit einer kleinen Bühne. Wir sind ungefähr alle vierzehn Tage aufgetreten. Das Sälchen war immer rappelvoll. Vom Programm her wäre zu sagen, dass wir uns immer sehr aktuell an die Tagesereignisse hielten, ob das nun der von der Weimarer Republik genehmigte Bau der Panzerkreuzer war, die damals das ungeheure Geld von 25 Millionen Mark kosteten, oder andere Geschichten.«

Bei diesen Auftritten sei mehr als ein »Naturtalent« entdeckt worden, erinnerte sich Polte und nannte »Eberhard Bölger, der geborene Conférencier. Er war Arbeiter, er war zuckerkrank, musste sich während des Auftritts hinter die Kulissen begeben und ’ne Spritze machen, damit er weitermachen konnte. Wir haben auch einen tüchtigen Musiker gehabt, den Paul Weber, der hat einen Teil der Texte in gängige Melodien gebracht, und eine sehr begabte Tänzerin, Bettina Platschek. Es wurden Verse gesprochen, mit Hintergrundmusik, und sie tanzte dazu. Es ging um Szenen aus dem Arbeitsleben. Das kam doll an.«

Der Name der Gruppe innerhalb des BPRS, »Gruppe Henkelmann«, wies darauf hin, wer angesprochen werden sollte: »Unser Motiv war der Henkelmann, den damals jeder Kumpel unter dem Arm hatte. Wir haben uns einen überdimensionalen Henkelmann besorgt, der stand immer vorne auf der Bühne. Den letzten Auftritt hatten wir in der Woche nach dem Reichstagsbrand. Die Frechheit haben wir noch gehabt.« Durch einen Kellner gewarnt, wurden die Zelte unmittelbar danach abgebrochen. »Einen schäbigen Küchentisch, wie Arbeiter den zu Hause hatten, haben wir auf der Bühne stehenlassen. Darauf haben wir unseren Henkelmann plaziert, das war dann die Beute der Gestapo. Damit war die Gruppe Henkelmann von der Bühne abgetreten.«

Mit seinem Freund Hans Tombrock, dem sogenannten Vagabundenmaler, gab Polte vor ’33 auch die Zeitschrift Ruhrstadt heraus und zusammen mit dem Grafiker Bernd Temming die »Blätter für proletarische Dichter und Zeichner«. Diese wurden von Temming in Linol geschnitten, mit einer alten Kopierpresse Blatt für Blatt gedruckt und auch bei Veranstaltungen der Gruppe Henkelmann verkauft«, so Polte. »Das erste Blatt war mit ’nem Text von mir, den ich für den Generalanzeiger machte, den der aber nicht druckte, weil das böse Wort ›Barrikaden‹ darin vorkam. Dann ging es weiter mit E. K. Höller, dann mit Lotte Temming, mit dem Text ›Kartoffelschalen‹. Es ging um etwas, das damals häufig vorkam: Die Proletenkinder suchten sich die Kartoffelschalen aus den Mülleimern, um sie zu Hause noch mal zu kochen.«

Ich fragte dann auch nach der Ruhrstadt, die er mit Tombrock herausgab, der nicht zur Gruppe Henkelmann gehörte: »Irgend etwas hat uns an den Parteizeitungen nicht gefallen, weil sie alle so eingleisig waren. So kamen wir auf die Idee, eine Zeitung zu machen. Wir waren so dumm und naiv, nicht zu wissen, dass das viel Geld kostet, was wir nicht hatten. Bevor wir die erste Nummer rausbrachten, sind wir erst mal Annoncen schnorren gegangen. Und merkwürdigerweise haben wir von durchaus bürgerlichen Institutionen, Caféhäusern und Verlegern soviel Geld zusammengekriegt, dass wir die erste Nummer starten konnten. Bei einem kleinen Drucker ließen wir 1.000 Exemplare drucken, die schnell verkauft waren. Wir waren da in aller Leute Mäuler, weil Tombrock einen Artikel geschrieben hatte: ›Das Prinzip Hindenburg ist das Syphilliströpfchen am Leibe der Menschheit‹. Ich muss heute noch lachen. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass später dieser Generalfeldmarschall diesen Gefreiten Hitler zum Reichskanzler gemacht hat, scheint er mir nicht ganz unrecht gehabt zu haben.«

wurde erst als Funktionär des BPRS verhaftet, ein zweites Mal dann wegen einer Satire auf Hitler in der Ruhrstadt. »Das Ding hat mir nicht gerade gutgetan. Als dann ’33 mein Freund Tombrock emigrierte, versuchte er mich zu überreden mitzukommen. Der sagte: ›Dich hauen se zuerst kaputt. Noch schneller als mich.‹ Ich hab’ gesagt: ›Ich werd’s darauf ankommen lassen, vorläufig sehe ich hier noch Möglichkeiten, tätig zu sein.‹ Das wär’ mir auch komisch abzuhauen, wo ich den Kumpels immer gesagt habe: Sie sollen sich wehren.«

Polte gehörte zum Dortmunder Widerstand gegen die Nazis. Nach dem Krieg war er Mitglied der Gruppe 61 und dann mit dem Genossen Grafiker Temming aktiv im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, in einer der neun lokalen Werkstätten, der Dortmunder.

Schriftstellerkollege Josef Reding bezeichnete Poltes Texte als Asphaltlyrik und meinte das sicherlich nicht abwertend. »Wenn Asphaltlyrik heißen soll, dass das für die kleinen Leute auf der Straße sein soll, dann ist das richtig«, meinte Polte in dem Gespräch. »Der Federhalter war ja für mich als Waffe gedacht.«

Seine Texte sind in zahlreichen Anthologien des Werkkreises erschienen. Ein Lesebuch mit seinen Texten, herausgegeben von Joachim Wittkowski, ist für das kommende Frühjahr vom Aisthesis-Verlag angekündigt.

Erwerbslosen-Sommer

Verdammt, nun geht der Sommer flöten

Man merkt es an den kahlen Bäumen

Vorbei ist alles Hoffen, alles Träumen

Wir leben neuen Tagen, neuen Nöten

*

Man steckt die Hände in die leeren Taschen

Der Sommeranzug hat nun ausgedient

Das Hemd voll Löcher und die Wirtin grient

Die Miete – geht ihr durch die Maschen

*

Am besten ist, wenn man die Zeit verpennt

Die Arbeit fehlt und mit ihr auch das Fressen

Es scheint, das Glück hat uns vergessen

Und der Verdauungstraktus brennt

*

Na ja, wir halten schließlich still

Wer hat von uns noch etwas zu verlieren?

Die Sohlen durch, geht’s bald auf allen Vieren

Ins Paradies – ganz wie Gott will

Paul Polte, erschienen am 8. Oktober 1930 im Dortmunder Generalanzeiger