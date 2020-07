jW

Ein wunderbarer Lehrer

Zu jW vom 8.7.: »Der Wucht nicht weichen«

Ich danke Ihnen für den fabelhaften Artikel zum Tode Professor Heinrich Finks. Er war mein Lehrer, und er war ein wunderbarer Lehrer – geprägt von Güte und Zuwendung zu den Studenten, niemals überheblich oder von oben herab, immer freundschaftlich und nach Lösungen suchend. Ihre politische Einschätzung teile und schätze ich. Professor Heinrich Vogel (1902–1989, evangelischer Theologe; jW), der sich politisch besonders in der Antiatomwaffenbewegung engagiert hatte, sagte uns jungen Studierenden in einer seiner letzten Vorlesungen: »Ihr seid das Salz in der Suppe, ohne das die Suppe faul und stinkend würde.« Ein großer Anspruch! Heinrich Fink hat ihn erfüllt – und er war das Öl im Kampf gegen Unmenschlichkeit und menschliche Niedertracht, obwohl er mit diesem Mist übermäßig beworfen wurde.

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf sein Engagement in der »Schwulenbewegung« der DDR hinweisen, auf seinen Kampf gegen die Unwürdigkeit, mit der Homosexuelle auch heute noch behandelt werden. Sein Tod macht mich tieftraurig, aber ich weiß: »Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, soll es nicht gelingen; und alle Zunge, so sich wider dich setzt, sollst du im Gericht verdammen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr.« (Buch Jesaja, Kapitel 54, Vers 17)

Norbert Pflug-Baha, Pfarrer i. R.

Währungsspekulationen drohen

Zu jW vom 27.6.: »Sandlebens Inflationslawine«

In seiner Kolumne beruhigt Lucas Zeise seine Leser: »Aber weltweite Inflation wird nicht das Resultat sein. Dazu ist das viele Geld viel zu ungleich verteilt.« Gerade weil es so ungleich verteilt ist, werden die großen Geldbesitzer aus Angst vor einer Entwertung den Wert ihres Geldes durch massenhafte »Flucht in Sachwerte« oder in zunächst noch als stabil angesehene Währungen zu retten versuchen. Vom Spekulationsfieber befallen, werden sie Kredite aufnehmen, um damit neben Sachwerten andere Währungen spekulativ zu kaufen. Denn die Rückzahlung der Kredite im entwerteten Geld verspricht Spekulationsgewinne. Die zahlreichen Währungskrisen in Asien oder Lateinamerika liefern im kleinen Maßstab viel Illustrationsmaterial. Man ahnt die Katastrophe, wenn nun riesige Geldbeträge für Währungsspekulationen eingesetzt werden. »Das Geldhorten fand bei den Kapitalisten statt«, schreibt Zeise. Richtig! Die hohen Guthaben bei der Zentralbank stehen für all diese spekulativen Käufe bereit. Diese Geldlawine muss zur Abwertung der Währung führen. Sämtliche Weltmarktwaren würden sich im Inland verteuern und die Inflationsängste steigern. Die betroffene Notenbank wäre ziemlich hilflos: Würde sie zur Verteidigung ihrer Währung die Zinsen anheben, würde sie die Konjunktur belasten und die Schuldensituation von Staat und Unternehmen ins Unerträgliche steigern.

Guenther Sandleben, per E-Mail

Dank den Seenotrettern

Zu jW vom 8.7.: »Gespaltene Zunge«

Ja, es ist schlicht der Gipfel der Heuchelei, wenn sich Seehofer auf die »Wertegemeinschaft« der EU beruft und zugleich das Auswahlverfahren für »echte Asylberechtigte« an die EU-Außengrenzen verlegen will. Aber Dank an Ulla Jelpke und vor allen Dingen Dank an alle Seenotretter, die trotz der Versuche, sie immer wieder zu kriminalisieren, auf den tatsächlichen Skandal aufmerksam machen und für das Recht auf Seenotrettung und für die ursprünglichen Werte nicht zuletzt unseres »christlichen Abendlandes« eintreten.

Josie Michel-Brüning, Onlinekommentar

»Ethnokratischer« Staat?

Zu jW vom 24.6.: »Boykott und Erinnerung«

Ich stimme dem in Johannesburg lehrenden Wissenschaftler Achille Mbembe zu, wenn er in der seit dem Jahr 1967 anhaltenden Besatzungspolitik im palästinensischen Siedlungsgebiet Westjordanland durch Israel eine Parallele zur südafrikanischen Apartheidpolitik und somit zum Kolonialismus zu erkennen glaubt. Bin ich deswegen eine »Antisemitin und Holocaustleugnerin«, welche das »Existenzrecht Israels« bestreitet? Leider gibt es hierzu keinen offiziellen Dialog mehr, statt dessen wird mit stets den gleichen Textbausteinen bombardiert, wie auch der Verfassungs- und Völkerrechtler Norman Paech feststellt.

Der aus Israel stammende Philosophieprofessor Omri Boehm kommt in seinem unlängst im Berliner Propyläen-Verlag erschienenen Buch »Israel – eine Utopie« zu dem Schluss, dass die israelische Politik (…) mit zwei »Lügen« hantieren würde: erstens, dass ein Staat zugleich »jüdisch« und »demokratisch« sein könne, und zweitens, dass eine »Zweistaatenlösung« angestrebt werde. Denn ein »jüdischer« Staat könne niemals »demokratisch«, sondern bestenfalls »ethnokratisch« sein, und durch die systematische Infiltrierung des Westjordanlands mit der Siedlerbewegung sei der Raum für einen palästinensischen Staat unwiderruflich verlorengegangen. Somit bliebe nur noch das Modell einer binationalen Föderation von Juden und Arabern übrig, das einst zu den Grundgedanken des klassischen Zionismus gehörte. Dabei bezieht sich Boehm auf Theodor Herzl, den Begründer des Zionismus. Allerdings ergibt sich daraus die Frage, inwiefern »Araber« in einem »jüdischen« Staat ein Leben als nicht diskriminierte Bürger mit gleichen demokratischen Rechten führen können.

Iri Wolle, Berlin

Eine Bankrotterklärung

Zu jW vom 6.7.: »›Gefährder‹ in Uniform«

Und nun werden wieder die Relativierer aus ihren Löchern kriechen und faseln, ja nun, die Polizei sei eben auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Das ist aber keine Erklärung, sondern eine Ausrede, wenn nicht gar eine Bankrotterklärung: Eine Organisation, der die Gesellschaft das Gewaltmonopol abtritt, darf eben (…) genau nicht der Querschnitt der Gesellschaft sein, sondern genau diese Menschen müssten handverlesene Demokratinnen und Demokraten mit nicht mal einem Hauch von faschistoiden Denkmustern sein.

Matthias Mansfeld, Onlinekommentar