»Utopie der Diesseitigkeit«

privat Der »letzte normale Mensch« in jenem Jahrtausend: Ronald M. Schernikau

Am heutigen Sonnabend wäre der Schriftsteller Ronald M. Schernikau 60 Jahre alt geworden. Gründe zum Feiern gibt es genug, zumal seine Texte allen Widrigkeiten der jüngsten Vergangenheit trotzen. Die langjährige Arbeit an »Legende«, seinem »Spätwerk«, vollendete er im Sommer 1991 ohne Aussicht darauf, die Veröffentlichung noch erleben zu können. Sein Optimismus war ungebrochen, obwohl er den Untergang seiner Wahlheimat DDR hautnah hatte miterleben müssen und sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte. Im Oktober starb Schernikau im Alter von 31 Jahren an den Folgen einer HIV-Infektion.

Heute wird seine Biographie oft als filmreif bezeichnet, während seine Texte im Abseits verweilen. Was aber bewegt und bleibt vom – wie Peter Hacks behauptet hat – »letzten normalen Menschen in diesem Jahrtausend«?

Der Reihe nach: 1966 emigriert Ellen Schernikau mit ihrem sechsjährigen Sohn im Kofferraum eines Diplomatenwagens aus der DDR in die Bundesrepublik. Die Flucht geschieht nicht aus politischer Überzeugung, sondern der Liebe wegen und wird zur großen Enttäuschung. Die Mutter muss ihren Sohn alleine in einer ihr fremden Welt großziehen, die DDR wird zur verlorenen Heimat. Als Schernikau 1980 mit »kleinstadtnovelle« einen literarischen Achtungserfolg feiert, ist er gerade einmal 20 Jahre alt, seit vier Jahren Mitglied der DKP und steht kurz vor dem Abitur in Lehrte bei Hannover. Die Geschichte über ein Coming-out findet hervorragenden Anklang, die Erstauflage ist nach wenigen Tagen vergriffen, und Schernikau macht sich auf nach Westberlin, um dort literarisch als Autor und politisch als Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) tätig zu sein.

Als sich abzeichnet, dass Schernikaus politische Haltung einer weiteren Buchveröffentlichung im Wege steht, wendet der junge Dichter seinen Blick wieder in Richtung DDR und findet in Peter Hacks einen Fürsprecher und Mentor, der seinen Formbestrebungen kollegial zur Seite steht. Ohne sich einstellenden Erfolg arbeitet Schernikau in Westberlin unermüdlich, publiziert im Selbstverlag und im Feuilleton linker Zeitungen. In dieser Phase entwickelt er ein spezifisches Verständnis von Politik, sexueller Identität und Literatur. Die Triade »schwul«, »kommunist« und »schriftsteller« darf dabei nicht als wechselseitige Ausrede für vermeintlich politische, ästhetische und lebenspraktische Defizite dienen, bedingt aber durchaus Reibungsverluste in einander verständnislos gegenüberstehenden Subkulturen. Daraus resultiert Schernikaus besonderer Blick auf die Welt und ihre Bewohner: Seine Texte treten entschieden gegen Betroffenheitsliteratur auf, die sich das Mitleid zur obersten Maxime erkoren hat, während blanker Zynismus als Mutlosigkeit entlarvt wird. »petra. ein märchen« (1984) etwa erzählt von einer rollstuhlfahrenden Frau, die unter sozialer Exklusion leidet, weil sie nur als bemitleidungswürdiges Subjekt wahrgenommen wird. In einer aberwitzigen Abfolge von märchenhaften Wunscherfüllungen zeigt sich für die Protagonistin jedoch, dass alle Ersatzbefriedigungen, welche die Gesellschaft und ihre Imagination vorerst anbieten, nutzlos sind. Lediglich die kritische Selbsterkenntnis erscheint in der Pointe des Märchens als gangbarer Weg zu einem erfüllten Leben.

Mitte bis Ende der 80er Jahre entwickelt Schernikau so sein eigenes schriftstellerisches Programm, welches er in »Legende« zur vollen Blüte führen möchte. In der knapp 1.000seitigen Montage geht es dem Autor nie um postmodernes Spiel als Selbstzweck, sondern immer um die Entwicklung eines demokratischen und zugänglichen, wenn auch nicht unbedingt populären Schreibens. Der zweispaltige Satz und die Gliederung in Bücher und Verse referieren in ihrer Verbindlichkeit auf die Bibel. Kernstück des »kosmologischen Gesellschaftsromans« sind vier Teile, deren Gerüst Shakespeare-Stücke bilden. Ausgangslage des Textarrangements ist eine Collage aus bizarren Fetzen der Gegenwartskultur, die der findige Sprachkünstler Schernikau mit Beiträgen anderer Autoren und seinen bis dato unpublizierten Texten zu einer epischen Großerzählung zusammenfügt. Seine Kritik am Realismus erfolgt dabei mit den Mitteln des Klassizismus, indem etwa durch das Versifizieren von Gesprächen die Verfahren der »Bottroper Protokolle« herbeizitiert, aber auch kritisiert werden: Der Wirklichkeit ist ohne Form nicht beizukommen, sonst verdoppelt man nur das Elend und die Sprachlosigkeit, Peinlichkeit und Absurdität der bestehenden Verhältnisse.

Nach dem Tod Schernikaus setzt sich Peter Hacks ambitioniert für die Veröffentlichung von Schernikaus »opus magnum« ein und verfasste 1999 einen Subskriptionsaufruf, dem zahlreiche Personen des literarischen und politischen Lebens (u. a. Elfriede Jelinek, Sahra Wagenknecht, Wolfgang Kohlhaase und Ulrich Berkes) folgen. Die so finanzierte erste Auflage wird allerdings 2002 bei einer Flutkatastrophe vernichtet und 2003 in kleinerer Stückzahl bei ddp Goldenbogen erneut aufgelegt. Seit vergangenem Herbst ist der Text, dank des ambitionierten Fleißes dreier Herausgeber, erstmals in einer umfassend kommentierten Ausgabe des Verbrecher-Verlages einem größeren Lesepublikum zugänglich. Dass Schernikaus »Legende« ihre Wirkung auch auf der Bühne entwickelt, mag wenig Wunder nehmen: Im Dezember wurde an der Berliner Volksbühne in einer Inszenierung von Stefan Pucher eindrucksvoll bewiesen, dass »der fabrikant der insel« aus Schernikaus »Utopie der Diesseitigkeit« (Lucas Mielke, Herausgeber) einen kritischen und nicht minder heiteren Theaterbesuch garantiert. Leider wurde die Spielzeit wegen Covid-19 abgebrochen. Das soll jetzt aber kein Grund für allzu große Traurigkeit sein, denn die Tendenz spricht eindeutig für eine Schernikau-Renaissance.