Pressemitteilung der Deutschen Kommunistischen Partei vom Freitag: DKP und SDAJ blockieren Atomwaffendepot

Am Freitag morgen um 6 Uhr haben Mitglieder der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) und der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) den Atomwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz blockiert und alle drei Tore dichtgemacht. (…)

Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die Coronapandemie legen vieles lahm, leider nicht den Kriegskurs der NATO, der EU und Deutschlands. Das müssen wir schon selber tun. Die Bundesregierung und ihre Kriegsministerin Kramp-Karrenbauer versuchen die Situation auszunutzen. Neue Bomber, darunter viele, die in der Lage sein sollen, die in Büchel lagernden Atomwaffen zu transportieren, sollen angeschafft werden. Die dafür notwendigen 100 Milliarden Euro werden in Krieg und Tod investiert, während wir angesichts von Massenarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und fehlendem Personal im Gesundheitswesen dringend Geld brauchen.

Dem können und werden wir auch in der Zukunft nicht zusehen. Die Situation ist brandgefährlich. Darum haben wir dem Militarismus, der nuklearen Aufrüstung und der Aggression gegen die Volksrepublik China und Russland heute Sand ins Getriebe gestreut. Das war nicht das letzte Mal – wir kommen wieder.

Wir rufen dazu auf, den Hiroshima-Tag am 6. August zu nutzen, um den Protest gegen den atomaren Rüstungswahnsinn der USA und ihrer Verbündeten in der NATO auf die Straßen zu tragen.

Wir fordern: Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland! Nukleare Teilhabe beenden! Stoppt das Bomberprogramm von Kramp-Karrenbauer!

Seebrücke Hamburg teilte am Freitag mit: Die Seenotrettung kennt keine Sommerpause

Die Seebrücke Hamburg beobachtet mit großer Sorge, wie die Situation auf dem Mittelmeer sich verschärft; es häufen sich Meldungen von Booten in Seenot, die überfüllt mit flüchtenden Menschen sind. Es befindet sich zurzeit kein Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer. Gestern entdeckte das Beobachtungsflugzeug »Moonbird« ein überladenes Holzboot mit etwa 250 Flüchtenden an Bord.

»Dass die italienischen Behörden die »Sea-Watch 3« nun aufgrund angeblicher technischer Mängel und Gefahr für die Menschen an Bord am Auslaufen hindern, ist fatal und scheinheilig. Sie nehmen gleichzeitig in Kauf, dass Nichtgerettete ertrinken. Die Bundesregierung sollte sich umgehend dafür einsetzen, dass das Schiff wieder auslaufen darf«, sagt dazu Lea Reikowski von der Seebrücke Hamburg.

Die Seebrücke setzt sich dafür ein, dass das Thema Seenotrettung nicht an Relevanz verliert, sobald es in Regierungsgremien nicht mehr thematisiert wird.

»Die Seenotrettung kennt keine Sommerpause. Trotz Pausierung von Bürgerschaft und Bundestag muss die Politik auf allen Ebenen eingreifen«, ergänzt Christoph Kleine von der Seebrücke. »Vor drei Tagen behauptete Seehofer, die EU sei einig in dem Ziel, weitere Todesfälle im Mittelmeer verhindern zu wollen. Die Chance, dies zu beweisen, hat er nun – und es ist nicht seine erste.«

Die Hamburger Seebrücke pocht weiterhin auf ein Landesaufnahmeprogramm für die Stadt Hamburg, damit die 52 Geretteten des Tiertransportschiffes »Talia« und die 180 Menschen auf der »Ocean Viking« in einem sicheren Land aufgenommen werden. Solidarität und Menschenrechte dürfen nicht an den EU-Außengrenzen aufhören. (…)