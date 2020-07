Biden stellt Wirtschaftsplan vor

Washington. US-Präsidentschaftskandidat Joseph Biden hat ein 700 Milliarden US-Dollar schweres Konjunkturpaket vorgestellt, um die von der Coronapandemie schwer getroffene Wirtschaft wieder aufzurichten. Der US-Demokrat versprach am Donnerstag (Ortszeit), nicht nur die in der derzeitigen Krise zerstörten Arbeitsplätze wiederherzustellen. Vielmehr sollten fünf Millionen zusätzliche Jobs geschaffen werden. Biden soll bei einem Parteitag im August formell zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei gekürt werden und Trump dann bei der Wahl am 3. November herausfordern. (AFP/jW)