Gefährdete Versammlungsfreiheit

Daniel Reinhardt/dpa Motorisiert: Unterstützer der Angeklagten am Freitag vor dem Hamburger Landgericht

Von »milden Urteilen« sprach danach das Hamburger Abendblatt. Die rund 50 Unterstützer der Angeklagten im Elbchausseeprozess, die sich am Freitag nach der Urteilsverkündung vor dem Strafjustizgebäude zu einem Protestzug versammelten, sahen es anders. Drei Jahre nach dem G-20-Gipfel in Hamburg ist am Freitag das Urteil in dem mit eineinhalb Jahren Dauer bisher längsten G-20-Verfahren gesprochen worden. Die Große Strafkammer 17 des Landgerichts verurteilte drei der fünf Angeklagten wegen schweren Landfriedensbruchs und Beihilfe zur Brandstiftung zu Haftstrafen. Nur einem der drei wurden konkrete Straftaten zugeordnet – die anderen beiden Angeklagten wurden für das Mitlaufen in einem Aufzug verurteilt, aus dem heraus Straftaten begangen wurden.

Im Mittelpunkt des Verfahrens, bei dem an 67 Verhandlungstagen 116 Zeugen gehört worden waren, standen die Krawalle in Altona am Morgen des 7. Juli 2017, dem ersten Tag des Gipfels. Etwa 220 Vermummte zogen damals über die Elbchaussee und die Neue Große Bergstraße, zündeten Autos an und schlugen Scheiben ein.

Von den vier aus dem Rhein-Main-Gebiet stammenden Angeklagten wurden zwei zu Bewährungsstrafen verurteilt, zu einem Jahr und fünf Monaten Haft respektive einem Jahr und drei Monaten. Die beiden anderen Angeklagten aus Hessen, zum Tatzeitpunkt noch minderjährig, müssen 20 Arbeitsstunden ableisten. Der Franzose ­Loic S. erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren ohne Bewährung, von denen er bereits eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft abgesessen hat. Er war der einzige Angeklagte, dem das Gericht konkrete Taten zuordnete, einen Böllerwurf in einen Hauseingang in Altona und Stein- und Flaschenwürfe auf Polizeibeamte am Abend des 7. Juli im Schanzenviertel.

Die Richterin Anne Meier-Göring wies in der Urteilsbegründung die Sicht der Staatsanwaltschaft, es habe sich um eine »choreographierte« Aktion gehandelt, genauso zurück wie die Darstellung der Verteidigung, die Angeklagten hätten nur friedlich demonstrieren wollen. Der Aufzug sei »von Anfang an« durch Gewalttätigkeit geprägt gewesen, die Unfriedlichkeit sei ihm »für alle erkennbar auf die Stirn geschrieben« gewesen. Es habe sich nicht um eine von der Versammlungsfreiheit gedeckte Demonstration gehandelt, so Meier-Göring. Durch das Mitlaufen in einem »schwarzen Block« hätten die Angeklagten zur Geschlossenheit einer Menge beigetragen, die den Straftätern Rückhalt geboten habe.

Ungewöhnlich deutliche Kritik übte die Richterin an der Staatsanwaltschaft und dem 1. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts, denen sie vorwarf, die Kammer mit »politischer Stimmungsmache« unter Druck gesetzt zu haben. Der Strafsenat hatte kurz vor Prozessbeginn im Dezember 2018 verhindert, dass zwei Angeklagte aus der Untersuchungshaft freikamen. Das OLG erklärte damals, Meier-Göring verkenne die Dimension des Falls, und forderte hohe Gefängnisstrafen für die Angeklagten. Die Äußerung des OLG, die fünf Angeklagten seien Teil eines »auf unterster sittlicher Stufe stehenden Mobs«, wies die Richterin zurück.

An Oberstaatsanwalt Tim Paschkowski gerichtet fuhr Meier-Göring fort, bis zuletzt habe die Staatsanwaltschaft an der durch nichts bewiesenen Darstellung festgehalten, der Aufzug sei von Anfang bis Ende durchgeplant gewesen. Es sei »ein Griff in die juristische Trickkiste« gewesen, »alle für alles verantwortlich zu machen«. Nach Ansicht der Kammer hätten die Angeklagten nicht damit rechnen müssen, dass unbeteiligte Personen körperlich angegriffen werden, weil es »Konsens in der linken Szene« sei, dass allein Polizisten und Neonazis angegriffen werden. Daher sei ihnen weder die Attacke auf eine Frau, die den Aufzug mit dem Handy filmte, noch die Attacke auf einen vollbesetzten Linienbus zuzurechnen.

In einer ersten Reaktion kritisierte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, das Urteil. Es bestätige ihre Befürchtung, »dass es in den G-20-Prozessen gar nicht darum geht, Recht zu sprechen, sondern irgendwelche Sündenböcke abzustrafen, um Abschreckung zu erreichen«, sagte sie gegenüber jW. Wenn man mit Haftstrafen rechnen müsse, »weil andere Leute an einer anderen Stelle der Demo möglicherweise Gewalttaten begehen«, dann drohten »nachhaltige Schäden«, erklärte sie mit Blick auf die Versammlungsfreiheit. Für Freitag abend war eine »Antirepressionsdemo« angemeldet, die genau den Weg des Aufzugs vom 7. Juli 2017 nehmen sollte.