Status quo statt Grundgesetz

Bernd Wüstneck/zb/dpa Viele glauben nicht mehr, dass die Umwelt- und Klimakrise im Kapitalismus lösbar ist (Archivbild, Rostock 2019)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt in seinem Jahresbericht für 2019 unter anderem vor »Linksextremisten«, die versuchten, »demokratische Diskurse« wie den über Umwelt- und Klimaschutz zu beeinflussen. Das Amt hat aber diesen Diskurs offenbar genausowenig verfolgt, wie es wesentliche Inhalte des Grundgesetzes erfasst hat. Dem Kapitalismus wird ein Verfassungsrang angedichtet, den er nicht hat, indem beispielsweise die Losung »System Change, not Climate Change« skandalisiert wird. Dass auch renommierte Presseorgane wie die Zeit oder der britische Guardian Autoren zu Wort kommen lassen, die dieses Wirtschaftssystem für ungeeignet halten, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern, wird nicht zur Kenntnis genommen.

Abgesehen hat es der Inlandsgeheimdienst auf das Aktionsbündnis »Ende Gelände«, das vor allem durch die »Interventionistische Linke« (IL) beeinflusst sei. Letztere wird auch als »postautonom« bezeichnet. »Über ›Ende Gelände‹ findet die IL Anschluss an die gesellschaftlich relevanten Themen Kohleausstieg und Klimaschutz, die sie um linksextremistische Ideologiefragmente zu ergänzen und zu radikalisieren versucht«, heißt es auf Seite 142 des am Donnerstag erschienenen Berichts.

Im Zweifel nur Müll trennen

Was genau für den Verfassungsschutz noch im Rahmen des »demokratischen Diskurses« wäre, wird nicht verraten, dürfte sich aber auf dem Niveau einer Diskussion über individuelles Verbraucherverhalten, Mülltrennung und »Flugscham« bewegen. Angekreidet wird »Ende Gelände« ziviler Ungehorsam, der die Bundesregierung daran erinnert, dass ihre Energiepolitik, insbesondere der späte Ausstieg aus der Kohleverstromung, nicht mit den Pariser Klimaschutzzielen, die sie offiziell mitträgt, vereinbar ist. »Ende Gelände« habe sich mit den Aktionstagen vom 19. bis zum 24. Juni 2019 im Rheinischen Braunkohlerevier »vorgeblich« gegen den Abbau und die Verstromung von Braunkohle sowie den Betreiberkonzern des Tagebaus gestellt, heißt es in dem Bericht. »Verbunden mit der Forderung ›System Change, not Climate Change!‹ wurde die ›Überwindung des Kapitalismus‹ als notwendiges Ziel ausgegeben.« Mit bis zu 6.000 Personen sei dies die zahlenmäßig größte Aktion der seit 2014 laufenden »Ende Gelände«-Kampagne gewesen.

Auch der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) und ihrer Nachwuchsorganisation »Rebell« sowie der trotzkistischen »Gruppe ArbeiterInnenmacht« (GAM) und deren Jugendorganisation »Revolution« (Revo) wird vorgeworfen, bei Klimaschutzprotesten beeinflussend mitzumischen. Revo stelle im Zusammenhang mit den Klimaprotesten die Gewaltfreiheit in Frage, da »es hierbei um das Überleben der Menschheit geht«, wie die Gruppe laut Verfassungsschutz im Juli 2019 auf ihrer Homepage schrieb.

Neben GAM und Revo wird auch die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) in der Rubrik »Gewaltorientierte dogmatische Linksextremisten« genannt. »Die formal eigenständige Nachwuchsorganisation der nicht gewaltorientierten ›Deutschen Kommunistischen Partei‹ (DKP) distanziert sich nicht von der Anwendung von Gewalt und arbeitet im Rahmen ihrer Bündnispolitik mit anderen gewaltorientierten Gruppierungen zusammen«, schreibt der Verfassungsschutz über die SDAJ.

Doppelte Standards

Ein fehlendes Bekenntnis zur Gewaltfreiheit wird ausdrücklich auch junge Welt vorgeworfen, die als einzige Tageszeitung im Verfassungsschutzbericht auftaucht und erneut als »das auflagenstärkste Printmedium im Linksextremismus« bezeichnet wird. Eine Distanzierung von Gewalt erwartet der Inlandsgeheimdienst freilich nicht von Springers Welt oder der Bild, die militärische Lösungen vor allem für Konflikte im Ausland propagieren.

Kein gutes Haar lässt der Verfassungsschutz an der »Antikapitalistischen Linken« (AKL) – jener Strömung der Partei Die Linke, der Barbara Borchardt angehört. Deren Wahl zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern bezeichnete BfV-Chef Thomas Haldenwang am Donnerstag als »unerträglichen Vorgang«, Borchardt wird aber im Jahresbericht für 2019 noch nicht namentlich erwähnt. Die AKL wird auf Seite 169 mit vermeintlichen Ungeheuerlichkeiten wie »Für uns bedeutet Sozialismus öffentliches Eigentum an Produktionsmitteln, demokratische Kontrolle und Verwaltung« zitiert.

Der klima- und energiepolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, erklärte am Donnerstag nachmittag zum Erscheinen des Berichts, der Verfassungsschutz »vermansche« mal wieder alles: »Ziviler Ungehorsam ist und bleibt legitim, und entgegen landläufiger Meinung steht der Kapitalismus nicht im Grundgesetz!« Der Geheimdienst selbst finanziere Nazinetzwerke, decke möglicherweise sogar Morde, habe »in Sachen NSU seltsam agiert« und sei jahrelang von dem AfD-Sympathisanten Hans-Georg Maaßen geleitet worden, erinnerte Beutin. »Geheimdienste sind nicht kontrollierbar und gehörten abgeschafft. Und: Klimaschutz bleibt Handarbeit.«