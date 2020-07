Niederlande verklagen Russland wegen »MH 17«

Den Haag. Die Niederlande wollen Russland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen des Abschusses einer malaysischen Passagiermaschine verklagen. Die niederländische Regierung macht Russland für den Absturz der Boeing im Jahr 2014 über dem Donbass verantwortlich und fordert von der Justiz Gerechtigkeit für alle 298 Opfer, wie aus einem Brief vom Freitag an das Parlament in Den Haag hervorgeht. Etwa zwei Drittel der Getöteten kamen aus den Niederlanden. Russland bestreitet die Verantwortung für den Abschuss. (Reuters/jW)