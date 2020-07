Der Zivi, das unbekannte Wesen

Boris Roessler/dpa Karohemd zurechtrücken: Den »szenekundigen Beamten« wird langsam langweilig (Polizeiwache in Offenbach)

Die Saison ist endgültig zu Ende, die gruseligen Partien fanden bis zuletzt ohne Fans statt. Aber was macht ein Zivilpolizist, wenn er niemanden hat, auf den er aufpassen soll? Der Fußballzivi, im Behördendeutsch auch SKB (»Szenekundiger Beamter«) genannt, überwacht in normalen Fußballzeiten mit Argusaugen seinen natürlichen Feind, den brandschatzenden Fan. Was aber, wenn der gar nicht da ist?

Sitzt der Zivi dann im Büro und leert unaufhörlich die Kaffeetasse der Polizeigewerkschaft? Lernt er die Pappkameraden aus dem Corona­stadion auswendig, oder rückt er schon mal die Bauchtasche und das Karohemd zurecht, um auch in Zuschauerzeiten wieder gut erkannt zu werden? Der Fan, das gemeine Wesen, weiß es nicht.

Da aber selbst der böswillige Fußballfan an den Rechtsstaat glaubt, weiß er, dass der Zivi die Coronazeit zum Studium genutzt hat. Nicht um Strafakten zu gestalten oder Zeugenaussagen vorzubereiten. Nein, natürlich hat er mal ein gutes Buch gelesen – vielleicht über das Leben einer Fanszene, um später endlich etwas Wahres über sie zu wissen. Vielleicht hat er auch die lesenswerte Strafprozessordnung studiert. All das könnte ihm bei seiner zukünftigen Beobachtungstätigkeit helfen. Er wird sich mit seinen rechtschaffenen Mitstreitern ausgetauscht haben und »nach Corona« wird es rechtsstaatlicher zugehen. Davon ist der Fan überzeugt. Naja, hofft er zumindest. Aber wenn selbst die Deutsche Fußballiga demütig wird, dürfte auch der Zivi nicht so weitermachen wie bisher. Auch er ist Teil unseres Fußballs und positive Verhaltensänderungen – und seien sie noch so klein – stünden auch ihm gut zu Gesicht.

Man mag dem Zivi zurufen: Manchmal ist weniger mehr. Ruhe, Gelassenheit und Zurückhaltung haben noch nie geschadet.

»Sport frei!« vom Fananwalt