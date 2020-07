CDU-Kompromiss zur Frauenquote

Martin Schutt/dpa

Die ehemalige Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin Rita Süssmuth hat den Kompromiss ihrer Parteispitze für die schrittweise Einführung einer Frauenquote als überfällig bezeichnet. Gleichzeitig warnte sie davor, die Regelung beim Parteitag im Dezember durchfallen zu lassen. »Es muss jetzt was passieren. Es tut einer Organisation nicht gut, wenn sie ein zentrales Problem nicht angeht. Wenn die CDU dieses Thema weiter verschleppt, wird das die Partei schädigen«, wurde die frühere Familien- und »Frauenministerin« am Donnerstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Die Quote sei eine Krücke und löse nicht alle Probleme. »Aber sie ist der erste wichtige Schritt, um Frauen besser zu beteiligen«, sagte Süssmuth. Die CDU will bis zum Jahr 2025 schrittweise eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent einführen. Eine Struktur- und Satzungskommission hatte sich am Mittwoch nach langen Verhandlungen darauf verständigt. Die Quote soll für Vorstandswahlen ab der Kreisebene gelten. Die endgültige Entscheidung muss aber der Parteitag treffen, bei dem auch ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden soll. »Gendern« ist hier überflüssig, denn es kandidiert tatsächlich keine Frau.

Ins Rennen gehen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Leiter des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sowie Friedrich Merz, zur Zeit Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats, Vorstandsmitglied des Vereins Atlantik-Brücke und ehemals Aufsichtsratschef des Vermögensverwalters Blackrock sowie aktuell bei der »Wepa Hygieneprodukte GmbH«

Süssmuth forderte die drei Männer auf, sich für die Frauenquote einzusetzen. »Die Kandidaten für den Parteivorsitz sollten sich politisch und moralisch verpflichtet fühlen, das mit durchzukämpfen«, betonte sie.

Süssmuth selbst ist inzwischen 83 Jahre alt. Vor ihrer zehnjährigen Amtszeit von 1988 bis 1998 als Bundestagspräsidentin war sie Bundesministerin – ihr Ressort umfasste von 1985 bis 1986 »Jugend, Familie und Gesundheit«, von 1986 bis 1988 zusätzlich »Frauen«.

Der Vorschlag, für CDU-Vorstandsposten eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent einzuführen, stammt von der aktuellen Parteichefin und Wehrministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich Anfang des Jahres entschieden hatte, nicht mehr als CDU-Vorsitzende zu kandidieren. Zuletzt stand Kramp-Karrenbauer wegen unabgesprochener Kaufzusagen für US-Kampfjets mitten in der Coronakrise in der Kritik. (dpa/jW)