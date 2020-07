Macht des Finanzkapitals

imago images/photothek Erschwingliche Mietwohnungen sind meist nur noch am Stadtrand verfügbar, wie hier in Berlin, werden aber oft absichtlich nicht mehr instand gehalten. Hinter den Problemen stecken die Interessen der Finanzwirtschaft

In diesen Tagen erscheint das Buch »Die Finanzialisierung der deutschen Ökonomie am Beispiel des Wohnungsmarktes« von Philipp P. Metzger zu den Hintergründen von Spekulation, Wohnungsnot, Mietenexplosion und Verdrängung. Finanzialisierung meint dabei in erster Linie eine wachsende Zahl von privaten Finanzgeschäften, ihre Ausdehnung auf immer weitere Bereiche der Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft und die dadurch steigende Macht und Deregulierung des Finanzsektors. Wir veröffentlichen aus dem Buch mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages Westfälisches Dampfboot den redaktionell gekürzten Abschnitt zur »Finanzialisierung des Mietmarkts als Dimensionen sozialer Ungleichheit«. (jW)

Die wachsenden sozialen Gegensätze, die sich aus der Finanzialisierung der Wohnform ergeben, umfassen unterschiedliche Dimensionen. Eine Auswirkung ist der stark steigende Mietpreis. Auf den ersten Blick kann der Eindruck entstehen, dass die Preisentwicklung in den letzten Jahren schwach ausgeprägt gewesen sei. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man nur den allgemeinen Preisdurchschnitt berücksichtigt, der jedoch ausblendet, dass der Wohnimmobilienboom regional differenziert ist. Auf der einen Seite gibt es abgehängte Regionen, die von dem Boom gar nicht erfasst werden und auf der anderen Seite gibt es Metropolregionen wie München, Frankfurt am Main, Berlin, Dresden, Leipzig usw., in denen die Mietpreise seit Jahren rasant wachsen. Dadurch ist eine Dynamik entstanden, die finanziell schwache Haushalte mehr und mehr an den Stadtrand drängt und in der Literatur als Gentrifizierung bekannt ist. Die Finanzialisierung des Mietwohnraums ist eine wesentliche Ursache dieser Dynamik. Die finanzialisierten Wohnunternehmen wurden bisher auch als Avantgarde der Preiserhöhung beschrieben. Sie sind die professionellsten Marktteilnehmer und haben gegenüber den vielen »Hobbyvermietern«, die sich auf dem deutschen Immobilienmarkt bewegen, viel bessere Handlungsmöglichkeiten sowie perfektionierte Geschäftsstrategien. Dabei profitieren die finanzialisierten Unternehmen sowohl von der Deregulierung des Finanzmarktes als auch von der Privatisierung des sozialen Wohnungsbaus. Die reelle Subsumtion der ehemaligen staatlichen Mietwohnungen unter das Finanzkapital führt zu steigenden Mieten bei sich gleichzeitig verschlechternder Wohnqualität. Das ist sowohl der Fall bei den Wohnanlagen der Private-Equity-Fonds wie der Wohnimmobilien-AGs.

Verwahrlosung von Wohnungen

Es besteht ein struktureller Interessengegensatz zwischen institutionellen Investoren und Mietern. Während kommunale Gesellschaften noch die allgemeine Wohnraumversorgung zu günstigen Mieten zum Ziel haben (und damit den Interessen der Mieter dienen), sind die finanzialisierten Immobilienunternehmen nur an der Profitmaximierung interessiert und bedienen damit die Interessen der institutionellen Investoren. Was das konkret bedeutet, zeigt sich mit dem Aufstieg der Private-Equity-Fonds: Die Mieten wurden erhöht, und an allen Serviceleistungen und Reparaturen wurde gespart. Infolgedessen entfaltete sich ein regelrechtes Hartz-IV-Geschäftsmodell – Hartz-IV-Bezieher werden in zunehmend verwahrloste Wohnungen an den Stadtrand gedrängt. Dadurch kombinierte sich eine finanzielle Armut mit einer Wohnungsarmut. Aufgrund der räumlichen Konzentration der damit entstandenen Marktmacht konnten sich die Private-Equity-Fonds vergrößern und damit den lokalen Mietspiegel erhöhen. Weil damit die Bemessungsgrundlagen für Hartz-IV-Mieten stiegen, erhöhten sich die Kosten für Städte und Gemeinden. Für die neuen Eigentümer bedeutete dies wiederum eine steigende und »über die Sozialkassen des Landes finanzierte Garantiemiete«¹. Die Privatisierung des sozialen Wohnungsbaus führte zu der paradoxen Situation, dass die Profite von Finanzinvestoren staatlich garantiert wurden, während Hartz-IV-Bezieher nicht von den damit verbundenen angewachsenen Sozialausgaben profitierten. Von diesen Geschäftsstrategien sind auch Geringverdiener betroffen.

Auch als viele Wohnanlagen in den Besitz von Wohnimmobilien-AGs übergingen, veränderten sich diese Geschäftspraktiken nicht, im Gegenteil, die börsennotierten Unternehmen perfektionierten diese Strategien. Die Wohnimmobilien-AGs sparen an den Instandhaltungskosten und erhöhen die Modernisierungskosten, da sich mit Modernisierungsinvestitionen rechtlich höhere Mieten verlangen lassen (im Gegensatz zu Instandhaltungskosten). Einerseits verwahrlost dadurch ein Teil der Mietwohnungen, andererseits steigen die Mieten und die Gewinne der Aktionäre. Wie intensiv die jeweiligen Bestände modernisiert werden, hängt vom prognostizierten Mietsteigerungspotential ab. Angegebene Gründe der börsennotierten Unternehmen für die Modernisierungen wie Klimaziele sind nur Nebelkerzen. Der eigentliche Grund für die Modernisierungen ist – egal ob sinnvoll oder unsinnig für Mieter und Umwelt – nur die Steigerung des Profits. Im Vergleich zu den Private-Equity-Fonds investieren die Wohnimmobilien-AGs mehr in Modernisierungen. Das ist wahrscheinlich darin begründet, dass Wohnimmobilien-AGs eine längerfristige Strategie verfolgen und Private-Equity-Fonds eher auf den möglichst profitablen Exit fokussiert sind. Bei dem Zins- und Kapitalumfeld der letzten Jahre waren die Modernisierungsinvestitionen für Wohnimmobilien-AGs besonders profitabel. Das zeigt wiederum, wie integral die institutionellen Formen der Regulation miteinander verbunden sind. An Modernisierungsinvestitionen zeigt sich zum Beispiel, wie das Geldverhältnis mit einem Konkurrenzverhältnis und dem Lohnverhältnis verschränkt ist.

Diese Dimensionen sozialer Ungleichheit werden sich in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich weiter zuspitzen. Zu wenige Wohnungen werden neu gebaut, so dass sich die Widersprüche auf dem Mietwohnungsmarkt verschärfen werden. Das bemerken auch die Wohnimmobilien-AGs in ihren Geschäftsberichten. Die Deutsche Wohnen geht davon aus, dass in Berlin bei »einem jährlichen Nettozuwachs der Bevölkerung von rund 40.000 Bürgern (…) etwa 20.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden (müssten), um die zusätzliche Nachfrage decken zu können. Im Jahr 2015 wurden dagegen nur knapp 11.000 Wohnungen fertiggestellt«². Auf Basis dieser Rechnung wird auch prognostiziert, dass im Jahr 2030 ungefähr 940.000 Wohnungen fehlen würden. Damit würde der Nachfragedruck weiter steigen, das Angebot wäre kleiner, und die Mietpreise würden noch weiter nach oben klettern. Nicht nur Geringverdiener, auch stärkere Einkommensklassen (wie die sogenannte Mittelschicht) spüren das zunehmend knapper werdende Angebot und sind ebenfalls von Gentrifizierungsprozessen betroffen.

Aber nicht nur die höheren Mieten sind ein Problem, sondern insgesamt die finanzialisierte Transformation von Geschäftsprozessen. Neben den mangelnden finanziellen Aufwendungen für Instandhaltungskosten gehört dazu die Zentralisierung und Standardisierung von Geschäftsprozessen und insbesondere von Serviceleistungen. Dadurch können zwar Kosten eingespart werden, aber Mieterverbände kritisieren, dass sich auch der Service insgesamt verschlechtert habe.

Insourcing

Ein weiterer Aspekt sozialer Ungleichheit und des Lohnverhältnisses ist die Transformation von Arbeitsverhältnissen innerhalb der finanzialisierten Unternehmen. Während in anderen Branchen der deutschen Ökonomie Finanzialisierungsprozesse zu einem Outsourcing von Geschäftsprozessen führen, ist es in der Wohnimmobilienbranche genau umgekehrt. Die Wohnimmobilien-AGs setzen auf Insourcing. Durch diese vertiefte Wertschöpfung sollen Steuern und die Gewinnmargen von externen Serviceunternehmen sowie Lohnkosten eingespart werden. Mit der Umsetzung dieser Insourcing-Strategie verdeutlicht sich der Interessengegensatz von Beschäftigten und börsennotierten Wohnunternehmen. Denn mit der Umsetzung dieser Strategie werden die Löhne gesenkt, Arbeitszeiten verlängert oder Arbeit verdichtet. Dies ist nur möglich mit der Flucht aus dem Tarifvertrag. Zu diesem Zweck werden Tochtergesellschaften gegründet, die dem Tarifvertrag nicht unterliegen. Mittlerweile wird nur noch ein kleiner Teil der Lohnabhängigen nach den Regeln des Tarifvertrages beschäftigt. Dadurch differenziert sich die Klassenzusammensetzung, die Beschäftigten haben für gleiche Aufgaben völlig andere Arbeitsverträge und damit unterscheiden sich Lohnhöhen, Wochenarbeitszeiten, Urlaubsregelungen usw. Diese widersprüchliche Klassenzusammensetzung erschwert zum einen gewerkschaftliches Handeln, aber noch schwerer wiegt die gewerkschaftsfeindliche Haltung der Wohnimmobilien-AGs. Damit zeigt sich ein weiterer Widerspruch zwischen öffentlichen und finanzialisierten Wohnunternehmen. Denn im Gegensatz zu börsennotierten Wohnimmobilien-AGs unterliegen die kommunalen Unternehmen immer noch dem Tarifvertrag und zeichnen sich durch eine sozialpartnerschaftliche Politik aus. Die Finanzialisierung der Wohnform führte sowohl auf dem Mietmarkt wie auf dem Arbeitsmarkt zu einer größeren sozialen Ungleichheit.

Die Hegemoniefrage

Angesichts der steigenden Immobilienpreise wird viel darüber spekuliert, ob sich eine Blase gebildet haben könnte. Diese Diskussion hat zwar eine Berechtigung, aber was in der Regel nicht mehr diskutiert wird, ist die Frage der Hegemonie. Eine solche Perspektive ist vor dem Hintergrund einer integralen ökonomischen Theorie eingeschränkt. Bereits der britische marxistische Ökonom Bob Jessop führt aus, dass eine Entwicklungsweise nur richtig stabil sei, wenn sie hegemonial ist. Daraus leitet sich die Frage ab, ob die Finanzialisierung der Mietform auf einem gesellschaftlichen Konsens fußt und damit von Hegemonie gesprochen werden kann. Ich vertrete die These, dass eine mögliche Hegemonie wenn überhaupt nur sehr schwach und instabil vorhanden ist.

Ein Grund, warum die Hegemonie für die Finanzialisierung der deutschen Ökonomie im Allgemeinen wie des Immobilienmarktes im Speziellen wenn überhaupt äußerst schwach vorhanden wäre, ist, dass sich die Finanzialisierung des deutschen Mietwohnungsmarktes entscheidend von der des US-Immobilienmarktes unterscheidet. In den USA wurden die Lohnabhängigen als Hauseigentümer direkt in den Finanzmarkt integriert, indem sie als Eigentümer ihr Haus auch als eine Art Bankautomaten nutzen konnten. Dadurch brachte die Finanzialisierung für sie nicht nur Nachteile, sondern auch (scheinbare) Vorteile wie einen großen Kreditrahmen sowie Wertsteigerungen ihres Hauses. Diese Vorteile führten – so meine These – zu einer stärkeren Hegemonie von Finanzialisierungsprozessen als in Deutschland. Denn innerhalb der Mieternation bedeutete die Finanzialisierung für die Lohnabhängigen kein Eigenheim, sondern höhere Mieten bei gleichzeitig schlechter Wohnqualität. Mit Blick auf Gramsci führt Poulantzas aus, dass Hegemonie »stets ein materielles Substrat«³ beinhalten müsse. Aber genau diese materielle Basis für Hegemonie fehlt bei der Finanzialisierung in Deutschland.

Mit der Regulationstheorie konnte gezeigt werden, dass Regulation und Hegemonie nicht unabhängig von Raum funktionieren. Am stabilsten ist die schwache Hegemonie auf Bundesebene, sie wird unbeständiger auf Landesebene, und am brüchigsten ist sie auf lokaler Ebene. Dafür, dass die Finanzialisierung der Mietform doch auf einer Hegemonie fußen könnte, spricht, dass alle Parteien (bis auf die Partei Die Linke) diesen Prozess aktiv vorangetrieben haben. Deshalb scheint es wenig verwunderlich, dass trotz wechselnder Regierungskonstellationen die Deregulierung des Finanzmarktes und die Privatisierung öffentlicher Wohnungen stetig voranschritten. Aber ganz so einfach ist es nicht.

Im Zuge der sogenannten Heuschreckendebatte (öffentliche Debatte in Deutschland 2005 in Anschluss an einen Vergleich von Investoren mit einer Heuschreckenplage durch den damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering; jW) führte die SPD einen Wahlkampf gegen die institutionellen Investoren und Private-Equity-Fonds sowie gegen die Finanzialisierung von Mietwohnungen und gewann die Bundestagswahl. Wie dargestellt betrieb sie nach der Wahl zwar eine gegenteilige Politik, aber die Bundestagswahl zeigte, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine finanzialisierte Mietform war. Das Gegenargument wäre, dass in den folgenden Jahren immer neoliberale Regierungen gewählt wurden, die den eingeschlagenen Kurs weiterführten. Allerdings war die Finanzialisierung niemals mehr so ein prominentes Wahlkampfthema wie zur Zeit der Heuschreckendebatte. Auch wäre der auffallende Relevanzverlust der SPD nach Schröder I und II möglicherweise mit der Finanzmarktliberalisierung im Speziellen erklärbar.

Außerdem ist die Auflösung der Lobbyorganisation »Initiative Finanzstandort Deutschland« (IFD) im Jahr 2011 im Zuge der Finanzkrise ein Indiz dafür, dass weiterreichende Liberalisierungsvorstöße seit der Krise öffentlich schwer vermittelbar gewesen wären. Die Krise hat also einer möglichen schwachen Hegemonie weiter zugesetzt, was die Frage aufwirft: Selbst wenn die Finanzialisierung der Mietform eine Hegemonie gehabt hätte, hat sie diese seit der Krise noch immer?

Im Gegensatz zur Bundesebene ist auf Länderebene der Block für eine vertiefte Finanzialisierung sehr viel widersprüchlicher. Interessant sind die Konflikte zwischen Bundestag und Bundesrat. Ein Beispiel für einen solchen Konflikt sind die sogenannten Share Deals, durch die Wohnimmobilien-AGs beträchtliche Steuerzahlungen vermeiden können. Die Länderfinanzminister fordern ein Verbot dieser Praxis. Poulantzas weist bereits darauf hin, dass sich in verschiedenen Staatsapparaten unterschiedliche Interessengruppen durchsetzen können, sodass ihre Einheit in einem permanent konfliktreichen Prozess erst hergestellt werden muss. Unabhängig davon, wer sich in dieser Auseinandersetzung durchsetzt, ist mit Jessop darauf hinzuweisen, dass dabei Asymmetrien staatlicher Entscheidungszentren bestehen: Das Bundesfinanzministerium ist gegenüber den Länderfinanzministerien im Vorteil, und dieser Vorteil kann als strategische Selektivität (ein Begriffs Jessops, der ausdrückt, dass in bestimmten Staatsformen verschiedene Kräfte des Staatsapparats unterschiedlich privilegiert sind; jW) begriffen werden.

Besonders interessant für die Analyse von Hegemonie ist, dass diese Auseinandersetzung sich nicht auf unterschiedliche Parteien reduzieren lässt. Selbst die CDU-regierten Länder sind gegen die Steuervermeidung mittels Share Deals. Frei nach Gramsci durchziehen in diesem Fall die offenen Frontverläufe auch die Parteien selbst, denn diese sind gerade kein monolithischer Block. Der Fall zeigt also, dass Regulation sowie Hegemonie nicht losgelöst von Raum funktioniert und sich auf unterschiedlichen Raumebenen unterschiedliche Positionen durchsetzen können. Allerdings stellt die Debatte um Share Deals nicht die Finanzialisierung der Mietform an sich in Frage, auch wenn ein Verbot von Share Deals sich gegen die Interessen der Wohnimmobilien-AGs richtet. Ein Gesetz würde zwar die Profite der institutionellen Investoren geringfügig beschneiden, aber der eingeschlagene Pfad der zunehmenden Finanzialisierung wäre dadurch nicht verlassen. In erster Linie ist es zwar ein Konflikt darum, wer die Kosten der Finanzialisierung trägt, andererseits zeigt es, dass zumindest die Länder nicht bereit sind, auf Steuereinnahmen zugunsten der Finanzindustrie zu verzichten. In Anbetracht der faktischen Steuerbefreiung von Private-Equity-Fonds seitens der ehemaligen »rot-grünen« Bundesregierung ist das aber dennoch eine beachtenswerte Meinungsverschiedenheit.

Beispiel Berlin

Ein noch deutlicheres Beispiel für die These, dass die Hegemonie auf Länderebene äußerst instabil ist, zeigte sich in Berlin. Die aktuelle »rot-rot-grüne« Landesregierung hatte die Wahl gewonnen, weil sie das steigende Mietpreisniveau und die damit zusammenhängende Finanzialisierung des Wohnungsmarktes thematisierte – Andrej Holm war ihr Wunschkandidat als Staatssekretär für Stadtentwicklung und Wohnen, auch wenn er es schließlich nicht geworden ist.

Dass die Hegemonie auch auf lokaler Ebene brüchig ist, also in Regionen, in der die sozialen Folgen der finanzialisierten Mietform besonders relevant sind, konnte am Beispiel Dortmund gezeigt werden, wo eine Nachverdichtung der Vonovia (die Errichtung neuer Häuser auf Freiflächen zwischen bestehenden Häusern; jW) am zuständigen Bezirksparlament scheiterte. Ein Grund für diese Ablehnung – der sich alle Parteien anschlossen – ist der starke Druck, den lokale Mieterinitiativen im Vorfeld aufgebaut hatten. Das Beispiel belegt, dass die Mieterinitiativen lokal am stärksten sind und die mögliche Hegemonie der Finanzialisierung auf dieser Ebene am schwächsten ist.

Die neu entstandenen Mieterinitiativen sind auch ein Indiz dafür, dass die Transformation der Mietnation sich nicht auf einen gesellschaftlichen Konsens berufen kann. Besonders bei den Mietern stoßen die Profitstrategien von Finanzinvestoren auf Ablehnung. Deshalb setzen die Wohnimmobilien-AGs auf teure Kampagnen, die Mieter von den angeblichen Vorteilen ihrer Modernisierungen überzeugen sollen. Aber diese professionellen Kampagnen können eine Vielzahl von Mietern nicht überzeugen. Auch bei den Beschäftigten stoßen die Strategien zur Mehrwertsteigerung auf wenig Gegenliebe.

Es ist demnach zu bezweifeln, dass eine Hegemonie vorhanden ist. Die Frage bleibt, wieso sich dennoch die Transformation des Wohnungsmarktes vollziehen konnte. Meine These ist, dass finanzialisierte Wohnungsunternehmen mehr materielle Ressourcen und einen direkteren Zugriff auf die »politische Gesellschaft« haben als ihre Kritiker. Die Finanzinvestoren verfügen mit dem IFD und dem BVK (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften; jW) über sehr relevante Lobbyorganisationen, die besonders eng verzahnt sind mit der Bundespolitik. Dank ihrer guten Kontakte in Bundesministerien und in die im Bundestag vertretenen Parteien konnten sie mehr als einmal Gesetzesinitiativen beeinflussen oder in einigen Fällen Gesetze direkt ausformulieren. Auch die auffällig vielen Wechsel von Exbundestagsabgeordneten zu Private-Equity-Fonds zeigen, dass beiderseitig enge Kontakte bestehen. Diese ehemaligen Abgeordneten haben nach wie vor gute Kontakte in ihre Parteien. Über weitreichende Ressourcen verfügen die Mieterinitiativen nicht. Es ist deshalb möglich, dass die Finanzindustrie keine Hegemonie hat, aber dennoch die Macht, ihre Interessen durchzusetzen.

1 Holm, Andrej (2010a): Institutionelle Anbieter auf deutschen Wohnungsmärkten - neue Strategien der Wohnungsbewirtschaftung, Informationen zur Raumentwicklung H.5/6, 391-402.

2 Geschäftsbericht der Deutsche-Wohnen-AG 2016, S. 4

3 Nicos Poulantzas: Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer Etatismus. Mit einer Einleitung von Alex Demirovic, Joachim Hirsch und Bob Jessop. VSA-Verlag, Hamburg, 2002, S. 60