Funklöcher in Kauf genommen

imago/Rüdiger Wölk Auf gute Partnerschaft: Huawei-Geschäftsführer Eric Xu und Telekom-Chef Timotheus Höttges (r.) läuten eine neue Ära ein (Computermesse Cebit, Hannover, 14.3.2016)

Der Rückbau von Technik des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei wird nach Meinung der Manager des britischen Mobilfunkanbieters Vodafone mindestens fünf Jahre dauern. Die Kosten bezifferte das Unternehmen mit einem einstelligen Milliarden-Pfund-Betrag, berichtete Reuters am Donnerstag. Großbritannien hatte Huawei im Januar eine begrenzte Rolle in seinen künftigen 5G-Netzen eingeräumt. In der vergangenen Woche erklärten mehrere Minister jedoch, dass die US-Sanktionen erhebliche Auswirkungen auf das Königreich haben könnten und die Regierung deshalb von einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern Abstand nehme.

Die Deutsche Telekom hält davon nichts. Sie teile mit allen Zulieferern »selbstverständlich« ihre 5G-Planungen, damit diese den Ausbau planen und Ressourcen wie Equipment und Techniker bereitstellen könnten, teilte ein Telekom-Sprecher am Dienstag mit (siehe auch jW vom 9.7.). In Deutschland dürfte eine Entscheidung zum weiteren Umgang mit Huawei nach der Sommerpause fallen. Vor einem Ausschluss hat die Telekom stets gewarnt. Einem Bericht des Handelsblatts (Dienstagausgabe) zufolge plant die Telekom, die mit ihrer Tochter »T-Mobile US« die Nummer drei auf dem US-Markt ist, auch für die Zukunft mit dem weltgrößten Netzwerkausrüster. »Huawei wird Plan erstellen, um klare 5G-Führerschaft mit spürbarem Vorsprung auf Vodafone zu sichern«, zitierte die Zeitung aus vertraulichen Dokumenten des Konzerns.

Ein Ausschluss des chinesischen Branchenprimus in der 5G-Technologie könnte auch für die Versorgung in Deutschland Folgen haben. Die Anbieter sind bisher schon nicht in der Lage, sie flächendeckend auf niedrigerem Niveau abzusichern. Weil der Mobilfunkanbieter Telefónica trotz Nachholfrist seine Pflichten beim Ausbau des 4G-Netzes (LTE) nicht rechtzeitig erfüllt hat, droht die Bundesnetzagentur nun mit einem Zwangsgeld. Sollte der Netzbetreiber nicht bis Ende Juli die fehlenden LTE-Masten errichtet haben, werde man eine Summe von 600.000 Euro festsetzen, teilte die Regulierungsbehörde am Donnerstag in Bonn mit.

Die sogenannten Versorgungsauflagen verpflichten die Netzbetreiber in Deutschland, zu bestimmten Fristen eine gewisse Zahl an Haushalten und Standorten zu versorgen. Die Unternehmen sollten bereits Ende des vergangenen Jahres 98 Prozent der Haushalte mit einer Kapazität von mindestens 50 MBit pro Sekunde (LTE) versorgt haben – pro Bundesland lag die verpflichtende Quote bei 97 Prozent. So soll verhindert werden, dass sich die Netzbetreiber auf lukrative Großstädte konzentrieren und ländliche Regionen vernachlässigen. ICE-Strecken und Autobahnen sollten demnach sogar zu 100 Prozent mit 4G versorgt werden. (Reuters/dpa/jW)