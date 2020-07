Chamäleon der Konzerne

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Menschen oder Profit? Siemens-Chef Josef Käser hat sich entschieden und einen rigorosen Kürzungsplan verfolgt

Von wegen Industriekonglomerat: Siemens agiert wie Investoren auf den Finanzmärkten. Der Konzern wird zerstückelt, um profitable Geschäftsbereiche an die Börse zu bringen. Am Donnerstag stimmte eine außerordentliche Hauptversammlung in München der Abspaltung der Energiesparte zu, die Ende September über die Bühne gehen soll. Unter dem Namen »Siemens Energy« werden die Geschäftsbereiche »Power« (Kohle- und Gaskraftwerke) sowie die Beteiligung am spanischen Windkraftanlagenbauer »Siemens Gamesa« in dem neuen Konzern zusammengefasst. 45 Prozent des Eigenkapitals sollen beim Mutterkonzern verbleiben.

Siemens verzichtet dabei auf ein Kerngeschäft: Der Bereich umfasst 91.000 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 29 Milliarden Euro steht er für zwei Drittel des bisherigen Konglomerats. Für Vorstandschef Josef Käser wirft der Energiebereich zu geringe Gewinnmargen ab. Um fit für Finanzinvestoren zu werden, hatte Käser im vergangenen Jahr angekündigt, 500 Millionen Euro einsparen zu wollen. Im Zuge seiner 2018 verkündeten »Vision 2020 plus« sollen 10.000 Beschäftigte entlassen werden. Der verbleibende Siemens-Konzern wiederum soll auf den profitableren Geschäftsfeldern »Smart Infrastructure« (Gebäudetechnik), »Digital Industries« (Prozessautomation in Fabriken) und Bahninfrastruktur fußen. Zudem hält Siemens 85 Prozent am Medizintechnikproduzenten »Siemens Healthineers«. Käser hält den Rumpfkonzern im Vergleich zu den wichtigsten Rivalen in Europa für »außergewöhnlich niedrig« bewertet. »Durch Fokussierung und Innovation« lasse sich der Siemens-Firmenwert deutlich steigern, sagte er am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Eine indirekte Kampfansage an die Belegschaft, die für das Ziel einer steigenden Rendite weiter dezimiert werden müsste.

Käser will den neuen Konzern an der kurzen Leine halten: Er wird den Chefposten im Mutterkonzern räumen, um den Vorsitz des Aufsichtsrats bei »Siemens Energy« zu übernehmen. Das Filetieren des Konzerns hält er für alternativlos. »Das ist doch ein emotionaler Trugschluss«, sagte Käser am Vorabend der Hauptversammlung gegenüber der Süddeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). »Die robustesten Organismen sind durch die Zeit gekommen, weil sie sich immer weiterentwickelt und an veränderte Bedingungen gut angepasst haben. Das zeigt uns die Geschichte der Evolution. Das gilt auch für Unternehmen.« Der neu geschaffene Energiekonzern werde »durch die Abspaltung fokussierter, transparenter und an der Börse für viele interessanter«. Käser hat sich seine Machtposition mit dem Schritt weiter ausgebaut. Viel Widerstand sei weder vom neuen Vorstandschef Christian Bruch noch von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern zu erwarten, berichtete der langjährige Chefredakteur des ­Handelsblatts, Bernd Ziesemer, auf capital.de am Freitag. Bruch, der von der Linde AG zu Siemens Energy kommt, verfüge über keinerlei Hausmacht, während Käser innerhalb seiner 16jährigen Zeit als Vorstandschef jeden Winkel des Konzerns kennenlernte. Und im Aufsichtsrat säßen »diverse alte Kumpels und nette Gesichter ohne viel Branchenkenntnis«. Sigmar Gabriel, bringe zwar Prominenz ins Gremium, dürfte Käser aber kaum ins Alltagsgeschäft reinreden. Zudem habe Käser sich stets als meisterhafter Strippenzieher unter den Betriebsräten und IG-Metall-Vertretern erwiesen. Im Zweifel könne er sich immer mit der »Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat« kurzschließen, falls die Vertreter des Kapitals nicht sofort mitziehen.

Auch auf der Hauptversammlung gab sich Käser anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Der neue Konzern solle den Ausstieg aus dem Bau von Kohlekraftwerken forcieren, sagte er. »Der Klimawandel ist real. Und Siemens ist Teil der Lösung.« Derzeit kämen 40 Prozent der CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung. Auf der Hauptversammlung im Februar hatte Käser die Forderung nach einem Projektstopp für Signaltechnik einer Zulieferstrecke für ein australisches Kohlekraftwerk als »grotesk« abgetan. Daraufhin hatte es für den Konzernchef schlechte Presse gehagelt. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Helena Marschall hatte Käser in der Passauer Neuen Presse am 6. Februar entgegnet, es sei einzig »grotesk, dass weiter auf fossile Energien gesetzt wird«. Mit dem vergleichbar kleinen Auftrag für 18 Millionen Euro ermögliche Siemens, dass noch 60 Jahre lang Kohle abgebaut werde. Käser mache Versprechen, dass sein Konzern klimaneutral werde, handele aber nicht danach. Eilig hat es Käser mit der Rettung des Planeten nicht: Die Energiewende werde nicht über Nacht machbar sein, vertröstete er. Deshalb habe er den Vorstand von Siemens Energy gebeten, einen Plan zum Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kohle vorzulegen, der allen Beteiligten gerecht werde – auch den Investoren.