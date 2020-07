Tragödie und Farce

Federico Tardito/XinHua/dpa An der neuen Brücke in Genua wird noch gebaut (29.5.2020)

Als hätte Premierminister Giuseppe Conte in seinem Kabinett mit den Sozialdemokraten der PD und der rechten »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) nicht schon genug Ärger wegen der Vergabe der EU-Kredite, droht jetzt neuer Streit: Es geht um die Konzession für den Betrieb der neuen Morandi-Brücke in der ligurischen Hauptstadt Genua. Verkehrsministerin Paola De Micheli (PD) kündigte am Mittwoch an, diese vorerst dem Konzern Autostrade per l’Italia zu übertragen. Das Problem: Das von der Familie Benetton kontrollierte Unternehmen wird für den Einsturz der alten vierspurigen Autobahnbrücke der A 10 am 14. August 2018 verantwortlich gemacht – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Bei der Katastrophe stürzten 35 Autos und drei schwere Fahrzeuge von dem etwa 250 Meter langen Abschnitt mehr als 40 Meter in die Tiefe, 43 Menschen kamen ums Leben. Die Autostrade per l’Italia wurde beschuldigt, aus Kostengründen über ein Jahrzehnt die Instandhaltung der maroden Brücke unterlassen zu haben. Schon 2009 hatten Experten verlangt, sie müsse abgerissen werden. Die italienische Regierung unter Silvio Berlusconi hatte dies damals abgelehnt.

Giovanni Toti, damals Chefredakteur des zum Mediaset-Konzern Berlusconis gehörenden Senders Italia 1 und ein Parteigänger der Forza Italia (FI), hatte ebenfalls diesen Standpunkt vertreten. Gegenwärtig Chef der Regionalregierung von Ligurien, zeigte Toti sich am Mittwoch empört über die Vergabe der Konzession an Autostrade per l’Italia.

M5S, die von Beginn an gefordert hatte, der Gesellschaft die Lizenz zu entziehen, protestierte ebenfalls gegen die Entscheidung der PD-Ministerin. »Fünf Sterne«-Parteichef Vito Crimi forderte: »Die Brücke von Genua darf nicht wieder in die Hände der Benettons übergehen.« Franco Ravera, Vorsitzender einer Betroffenenorganisation, erklärte, er sei »bestürzt«.

Premier Conte enthielt sich vorerst einer ausführlichen Stellungnahme und sprach am Mittwoch lediglich von einer »paradoxen Situation«, die »absurd zu werden droht«. Er forderte bis Ende der Woche eine Entscheidung.