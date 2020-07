»Asklepios« übernimmt Rhön-Klinikum

Bad Neustadt. Der Übernahmekampf um den Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum AG ist beendet. Die Hamburger »Asklepios GmbH und Co. KGaA« – bisher schon Minderheitsaktionärin bei Rhön – kaufte einen Großteil der freien Aktien. Nach Abschluss der Transaktion hält »Asklepios« gemeinsam mit dem Rhön-Gründer Eugen Münch jetzt 92,58 Prozent der Anteile an der Aktiengesellschaft Rhön-Klinikum, wie »Asklepios« am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen und Münch bündeln ihre Anteile in einem Joint Venture. Auf diese Weise behält Firmenpatriarch Münch großen Einfluss auf den Konzern. (dpa/jW)