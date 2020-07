Osten bricht ein

Matthias Rietschel /REUTERS Leere Stühle im abgehängten Osten: Die Coronakrise hat die ostdeutsche Wirtschaft hart getroffen (Dresden, 1.5.2020)

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Prognose des Münchener Ifo-Instituts schrumpft die ostdeutsche Wirtschaft aufgrund der Coronakrise im laufenden Jahr um 5,9 Prozent. Besonders drastisch fällt demnach der Rückgang in Sachsen aus, wo die Wirtschaftsleistung aufgrund des größeren Industrieanteils um 6,4 Prozent zurückgeht.

»Das Coronavirus trifft alle Regionen Deutschlands«, sagte der Konjunkturexperte Joachim Ragnitz von der Dresdener Niederlassung der kapitalnahen Forschungseinrichtung. Zwar fällt der Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) den Erwartungen zufolge aufgrund des niedrigeren Industrialisierungsgrades in den sogenannten neuen Bundesländern etwas geringer aus als in der BRD insgesamt – bundesweit wird ein Minus von 6,7 Prozent erwartet. Jedoch war die Wirtschaft im Osten bereits vor der Krise deutlich schwächer als im Westen der Republik.

So rangieren die fünf ostdeutschen Bundesländer bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf im Ländervergleich auf den hinteren Plätzen. Im Bundesdurchschnitt erwirtschaftete im vergangenen Jahr jeder Einwohner laut Daten des Statistischen Bundesamtes 41.358 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern waren es jedoch nur 28.880 Euro, während Spitzenreiter Hamburg es in dieser Statistik auf 66.979 Euro brachte. Auch die offizielle Arbeitslosenquote liegt im Osten mit 7,7 Prozent deutlich über dem Gesamtniveau von 6,2 Prozent. Hinzu kommt, dass der Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse in den Ostländern wesentlich höher ausfällt.

Zwar ist der Industriesektor der am härtesten von der Pandemie betroffene Wirtschaftszweig, da internationale Absatzmärkte wegfallen und Lieferketten unterbrochen wurden. Ragnitz erläuterte jedoch, auch »die konsumnahen Dienstleister wurden durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und den damit einhergehenden Geschäftsschließungen erheblich beeinträchtigt«. Wie schnell und umfassend sich die Wirtschaft erholt, hänge davon ab, wann und wie umfassend die Coronamaßnahmen aufgehoben werden. Im Gleichschritt mit der Lockerung werde ab der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Erholung einsetzen, heißt es in der Studie.

Eine Rückkehr auf den »früheren Wachstumspfad« sei aber nicht sofort zu erwarten, denn die Investitionstätigkeit der Unternehmen sei noch gering. Von den staatlichen Konjunkturspritzen profitieren vor allem große Konzerne. Zwar hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zuletzt auch Hilfen für den Mittelstand angekündigt. Bei den zahlreichen Kleinbetrieben und Soloselbständigen, die weite Teile der ostdeutschen Wirtschaft prägen, kommt jedoch relativ wenig an.

Die Prognosen des Ifo-Institutes fallen bezüglich der wirtschaftlichen Erholung dennoch zuversichtlich aus. So wird davon ausgegangen, dass im Osten auf den diesjährigen Einbruch 2021 ein Wachstum von 5,8 Prozent folgt. Für Sachsen wird im kommenden Jahr ein Zuwachs von 6,3 Prozent erwartet. Der BRD insgesamt wird für 2021 ein Plus von 6,4 Prozent vorhergesagt.