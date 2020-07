Klasse macht Kasse

Jens Kalaene/ZB/dpa Reich gegen arm, Champagner gegen Hansapils: Der Klub der Superreichen wächst, die Armut auch (Berlin, 6.7.2018)

Überraschend ist das nicht: Die Reichen und Superreichen gingen mit einem kräftigen Finanzpolster in die Coronakrise. Sie profitierten im vergangenen Jahr vor allem vom Anstieg der Aktienkurse. Machten weiter richtig Kasse.

Zum Zahlenwerk: Insgesamt legte das Vermögen der Dollar-Millionäre weltweit gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent auf 74 Billionen US-Dollar (65,58 Billionen Euro) zu, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens Capgemini hervorgeht. Rund um den Globus gab es im vergangenen Jahr 19,6 Millionen Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mehr als einer Million Dollar verfügten. Das waren 8,8 Prozent mehr als im Jahr 2018. Knapp ein Prozent kam auf mehr als 30 Millionen Dollar. In Deutschland stieg die Zahl der vermögenden Privatanleger den Angaben zufolge um 8,6 Prozent auf knapp 1,5 Millionen.

Ihr Vermögen aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Investments, Bargeld sowie nicht selbst genutzten Immobilien stieg um 8,8 Prozent auf rund 5,48 Billionen Dollar (4,86 Billionen Euro). Die Dollar-Millionäre in Deutschland profitierten insbesondere von gestiegenen Kursen am Aktienmarkt und höheren Immobilienpreisen. Zum Vergleich: Das Geldvermögen aller privaten Haushalte in Deutschland summierte sich Ende 2019 nach Angaben der Bundesbank auf rund 6,46 Billionen Euro. Dabei handelt es sich um Bargeld, Wertpapiere, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen. Immobilien werden nicht berücksichtigt.

Capgemini zufolge zählt Deutschland weiterhin zu den Ländern mit den meisten Dollar-Millionären. An der Spitze liegen erneut die USA, gefolgt von Japan, Deutschland und der Volksrepublik China. Diese Länder stehen zusammen für nahezu 62 Prozent der Vermögenden weltweit. Nach einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung der Boston Consulting Group halten Dollar-Millionäre weltweit mehr als die Hälfte des gesamten Finanzvermögens aus Bargeld, Aktien, Wertpapieren und Fonds.

Nur: Bleiben Superreiche coronabedingt superreich? Capgemini-Analyst Klaus-Georg Meyer kann trotz gewisser »Ungewissheit« die Klientel beruhigen: Ein Teil der Verluste sei durch die jüngste Erholung an den Börsen aufgeholt worden, sagte er. (dpa/jW)