Groteskes Eigenlob

Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa BfV-Chef Haldenwang (links) und Bundesinnenminister Seehofer (CSU) mit dem neuen Verfassungsschutzbericht

Ausgerechnet am Tag der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das vergangene Jahr, an dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Inlandsgeheimdienstchef Thomas Haldenwang sich dafür lobten, die ultrarechte Szene konsequent wie nie zu bekämpfen, wurde bekannt, dass im Fall der faschistischen Drohschreiben gegen die Linke-Politikerin Janine Wissler eine Spur zur Polizei führt. Wissler hatte schon im Februar zwei Schreiben mit Beschimpfungen und Morddrohungen erhalten; inzwischen traf ein weiteres bei ihr ein, wie die Frankfurter Rundschau (FR) am Donnerstag berichtete. Alle Schreiben waren mit dem Kürzel »NSU 2.0« unterzeichnet. Im Februar seien von einem Polizeicomputer in Wiesbaden private, nicht öffentlich zugängliche Daten der Politikerin abgefragt worden. Die kurz darauf bei Wissler eingetroffenen Drohschreiben hätten ebensolche Daten enthalten.

Seehofer nannte am Donnerstag in Berlin »Rechtsextremismus« als momentane Hauptgefahr für die Sicherheit in Deutschland: »Dieser Bereich ist die größte Bedrohung«. Er könne sich aber nicht erinnern, dass »zur Bewältigung einer großen Herausforderung in unserem Staat« je soviel getan worden sei wie in den Jahren 2019 und 2020 gegen die gewaltbereite rechte Szene. Sowohl das Bundeskriminalamt als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) seien dafür »massiv personell aufgestockt« worden. Dass faschistische Strukturen von der Behörde maßgeblich aufgebaut und gefördert wurden, verschwieg er geflissentlich.

BfV-Chef Haldenwang erklärte: »Die größte Sorge, die mich aktuell umtreibt, ist die gestiegene Gewaltbereitschaft in nahezu allen Phänomenbereichen«. Den rassistischen Mehrfachmord am 19. Februar in Hanau bezeichnete er als »vorläufigen Höhepunkt« rechter Gewalt gegen Minderheiten und Andersdenkende. »Wir müssen den regelrechten Wettbewerb durchbrechen, den es in der rechtsextremistischen Szene gibt – um den Anschlag mit der höchsten Opferzahl«, sagte Haldenwang, der mit dem Beispiel des norwegischen Massenmörders Anders Behring Breivik einen internationalen Bezug herstellte.

Wenig erstaunlich: Es war Haldenwang wichtig, das Thema »Linksextremismus« herauszustellen. Auch hier steige die Gewaltbereitschaft, etwa gegen Polizeibeamte oder eine Immobilienmaklerin, die in ihrer Wohnung verprügelt worden sei. Das Beispiel stammte offenbar aus Leipzig, allerdings wurden in diesem Fall noch keine Täter gefasst und verurteilt.

Haldenwang griff aber auch linke Bündnis- und Öffentlichkeitsarbeit an. Außerdem würden es linke »Extremisten« zum Teil schaffen, »ihre Vertreter in hohe Staatsämter zu hieven«. Ein »unerträglicher Vorgang« sei für ihn die Wahl der Linken-Politikerin Barbara Borchardt zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg Vorpommern, sagte Haldenwang. Die Parteiströmung »Antikapitalistische Linke«, der Borchardt angehört, taucht ebenso im Verfassungsschutzbericht für 2019 auf wie junge Welt als einzige Tageszeitung. Sie wird erneut als das »auflagenstärkste Printmedium im Linksextremismus« bezeichnet.

Zudem fällt auf, dass »Reichsbürger und Selbstverwalter« auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht überwiegend nicht zu den »Rechtsextremisten« gezählt werden. »Ein geringer Teil der ›Reichsbürger‹ und ›Selbstverwalter‹ ist auch dem Rechtsextremismus zuzurechnen«, heißt es statt dessen in dem Bericht. Beunruhigend sei die »hohe Waffenaffinität dieses Personenkreises«, sagte Seehofer am Donnerstag und räumte ein, dass man es noch nicht geschafft habe, allen amtsbekannten »Reichsbürgern« die Waffenscheine zu entziehen.