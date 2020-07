jW

Preußen statt Württemberg

Zu jW vom 3.7.: »Bewaffnete Neutralität«

In die äußerst informativen und genauen Details dieses Artikels hat sich leider der Fehler eingeschlichen, den letzten Pseudo-»Amtssitz« der Petain-Kollaborateure ins »württembergische Sigmaringen« zu verlegen.

Nein, Sigmaringen lag nie in Württemberg. Und, um es gleich hinzuzufügen: Der letzte Standort der Naziatombombenforschung Haigerloch und der Geburtsort von Markus Wolf Hechingen auch nicht. Alle diese Orte lagen in Preußen, genauer gesagt: in Hohenzollern (»Hohenzollernsche Lande«), das ab 1850 zu Preußen gehörte, bis dieses Gebilde von den Alliierten aufgelöst und das schwäbischsprachige (…) Territorium 1946/47 mit dem Südteil des historischen Württemberg (den Landkreisen südlich der heutigen A 8) von der französischen Besatzungsmacht zu einem Gebilde »Württemberg-Hohenzollern« zusammengeschlossen wurde. Das gab bis zur Schaffung der Deutschen Bundespost eigene Briefmarken heraus, die Hauptstadt war Tübingen, der Landtag tagte in Bebenhausen. Damit die Franzosen einen direkten Landweg in ihre Besatzungszone in Österreich bekamen, wurde das bayerische Lindau am Bodensee auch noch in »Württemberg-Hohenzollern« inkorporiert. Erst die Schaffung des heutigen Baden-Württemberg 1952 setzte dem ein Ende.

Praktische Folge war u. a.: Wenige Kilometer südlich von Tübingen verlief auf der Schwäbischen Alb eine Landesgrenze, deren Grenzsteine mit »K. W.« (Königreich Württemberg) und »K. P.« (Königreich Preußen) man gelegentlich heute noch im Wald findet.

Wolfgang Abendroth berichtet in seinen Memoiren, wie er als linker Tübinger Student der württembergischen Polizei öfter mal ein Schnippchen schlug, indem er ins benachbarte Preußen abtauchte, wo die Zentrale der zuständigen Behörden in Berlin oder im Rheinland saß. Die Kooperation mit Stuttgart klappte damals anscheinend nicht so gut.

Im November 2017 haben wir in Tübingen den 70. Jahrestag der Gründung der VVN für »Württemberg-Hohenzollern« gefeiert. Diese war am 30. August 1947 in Tübingen erfolgt; wir hatten viel zu recherchieren. Darum entschuldigt bitte mein Insistieren auf Genauigkeit.

Lothar Letsche, Weinstadt

Trotziger Halbwüchsiger

Zu jW vom 6.7.: »Wut und Solidarität«

Eine differenzierte Betrachtungsweise setzt durchweg die Inanspruchnahme von Verstand voraus. Aber wenn denn ohnehin eine klare Vorstellung über die zu ermittelnden Ergebnisse besteht, kann man natürlich auf eine allenfalls Zeit und Steuerzahlergeld verschwendende Studie verzichten. Warum indes der Herr Bundesinnenminister offensichtlich nicht auch glaubt, dass sich etwa die Verkehrsteilnehmer prinzipiell an die StVO halten, Studien und somit Kontrollen über das angemessene Fahrverhalten also nicht ebenso redundant sind, muss wohl seiner eigenen Logik überlassen bleiben. Sehr schade: Seehofer nutzt die Möglichkeit nicht, vorurteilsfrei und glaubwürdig zu handeln, um damit nicht zuletzt ein valides Zeichen für mehr Kritikfähigkeit und bilaterale Verständigung zu setzen, zumal im derzeit überaus diskursiven Kontext. Es wäre vernehmbar im Sinne vieler Ordnungskräfte in diesem Land.

Dennoch sind die meisten deutschen Politiker im Vergleich zu Donald Trump die reinsten Intellektuellen. Denn dieser laut seiner Nichte Mary Trump »gefährlichste Mann der Welt« bewahrt wie ein trotziger Halbwüchsiger nicht nur die maximale Distanz zum Denken und zu ethischer Verantwortung. Je näher das Datum aller demokratischen Hoffnungen (…) rückt, desto wütender und eskalierender werden Trumps Attacken auf die Mitte der Gesellschaft, desto widerwärtiger seine Lügen und Feindbilder. Erschütternd, traurig und schlichtweg unverständlich, was nicht zuletzt eine ganze Partei auch in einer Demokratie willfährig und aus machtpolitischen Gründen zu tun bereit ist – nämlich die bewusste Zersetzung basaler Strukturen eben dieser Staatsform.

Matthias Bartsch, Lichtenau

Straffreiheit

Zu jW vom 2.7.: »Angriffe aus Washington«

Wir kennen ja inzwischen die vom Sanktionsjunkie aus dem Weißen Haus getroffenen Maßnahmen bestens. Wo kämen wir hin, wenn sich die USA dem Völkerrecht zu Füßen legen würden? Welchen Staaten wir den Krieg erklären, d. h. wie wir sie mit ökonomischen Instrumentarien in den Würgegriff nehmen, entscheiden noch immer wir, so der Soundtrack der One-and-only-Democracy jenseits des Atlantiks. Folglich muss das mutige Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, zu von den USA in Afghanistan verübten Verbrechen zu ermitteln, schlicht als Majestätsbeleidigung verstanden werden. Noch Fragen? So tickt nun mal die globale Führungsmacht, bzw. diejenige, die sich berufen fühlt, diese Rolle zu spielen.

Aber das sollten wir nicht als imperialistisches Alltagsverhalten abhaken. Es geht ja immer und auch zunehmend darum, was auf uns zukommt. Wir befinden uns immer noch im Jahr der Erinnerung: Die Bezeichnung »jüdisch-bolschewistisch« war in der Praxis nach dem 22. Juni 1941 (Überfall Nazideutschlands auf die Sowjetunion, jW) die übergreifende, jede Bestialität rechtfertigende Tötungsformel. Allen Anweisungen und Befehlen war schon in der Vorbereitungszeit eins gemeinsam: Jeder Widerstand müsse mit Massenterror und mit schrankenloser Gewalt verhindert werden. Und – das ist jetzt wichtig – die Anordnungen enthielten immer auch den Zusatz, dass den Soldaten, Polizisten und SS-Männern für Handlungen gegen die Bevölkerung weitgehend Straffreiheit gewährt wurde.

Genau das ist es, was den systemischen Rassismus in den USA und (auch) hierzulande mit dem global ausgelegten Kampf gegen das kapitalistische System verbindet. Und heute? Mit dem Gleichsetzen will ich behutsam umgehen, mit dem Vergleichen weniger. Ich will nicht den verbalhistorischen Hammer bedienen. Will nur sagen: wie sich die Bilder gleichen.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail